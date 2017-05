Ejemplos para el mercado eléctrico

Actualmente, la Secretaría Nacional de Energía y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos plantean modificaciones a la Ley 6 de 1997, que regula el sector eléctrico. Entre las modificaciones está la incorporación de una penalización por uso de combustibles fósiles, aplicada a las licitaciones, pero ese “penalti” es subjetivo y se fijará a discreción del secretario de Energía de turno, que asignará cifras sin mayor respaldo técnico, lo que puede perjudicar a las renovables o fósiles. Cuando estas modificaciones lleguen a la Asamblea Nacional es imperativo que particulares, empresas y gremios participen en su discusión, para asegurar cambios que incentiven la inversión limpia para el país, y se robustezca el crecimiento económico, el nivel educativo-tecnológico y la situación ambiental.

En 2015, los panameños dimos un mandato para transformar el sistema energético a uno de energía limpia y sostenible, el Plan Energético Nacional 2015-2050. Actualmente, y hasta que entren las plantas de gas, la matriz eléctrica es más del 60% renovable, pero no así la matriz energética total, en la que los sistemas de transporte y calefacción forman una parte crítica.

Los tres proyectos de gas natural (combustible fósil) en desarrollo, aunque tienen diferentes niveles de incertidumbre, equivalen a más de 1,000 megavatios nuevos para el sistema. No digo que no sean necesarios, todas las tecnologías juegan un rol importante, pero estamos desaprovechando el uso de recursos realmente naturales y locales, “Made in Panama”, que pueden fortalecer la independencia y seguridad energética del país. Por esto, se requieren más licitaciones en las que se puedan incorporar nuevos proyectos renovables, solares y eólicos a la matriz. Y, además, innovar con nuevas alternativas que permitan electrificar la demanda energética al máximo. Aprendamos de las experiencias de Dinamarca, que está reduciendo riesgos a los inversionistas eólicos por medio de nuevos sistemas de licitaciones; México, que lleva un plan energético ambicioso para fortalecer su sistema eléctrico y, al final, apuntalar su desarrollo industrial; Costa Rica, que vende una imagen de diversidad y economía verde, fortaleciendo su turismo; Estados Unidos, en donde muchas ciudades y estados –a pesar de Trump– incorporan más energía solar y vehículos eléctricos a la red; y Alemania, con planes y ejecuciones concretas para implementar el uso de la energía eólica y solar, alejándose de las nucleares y las fósiles. No pongamos todos los huevos en la cesta del gas natural y las hidroeléctricas, aprovechemos la intensidad del sol tropical y la fuerza del viento. India y China, economías en crecimiento que sufren los problemas del cambio climático y la contaminación, son las naciones que más incorporan soluciones renovables y sostenibles a sus ciudades. Aprovechemos el conocimiento de estos países hermanos y ejecutemos actividades concretas que faciliten una economía verde, próspera y sostenible para Panamá.