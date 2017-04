Elevar la calidad de la mano de obra

Próximamente la Alianza Latinoamericana para la Innovación en el Aprendizaje y Desarrollo del Talento llevará a cabo, en Panamá, un taller denominado “Training Development Trends Expo 2017”, con el apoyo de organizaciones del sector privado y gremios como la Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos de Panamá, preocupados por la urgencia de adecuar la calidad de la mano de obra local a las exigencias del crecimiento.

La capacitación tiene que ser una prioridad. En este siglo, Panamá cuadruplicó el tamaño de su economía y creó 800 mil plazas de trabajo, pero desbordó la capacidad del sistema educativo y formativo para enfrentar la demanda de puestos de trabajo, fenómeno documentado en el Informe de la Alta Comisión de Empleo, de noviembre 2014, que alertó sobre la desconexión entre el entorno académico y laboral en nuestro país.

Un mes después, el BID publicó el informe Capacitación y reclutamiento de personal en los establecimientos de Panamá, donde se encuestó a mil 587 empresas, y cuya principal conclusión es que, en relación con Centroamérica, nuestro país es el que menos capacita personal. Señala que apenas el 8.6% de las empresas locales capacitan a sus trabajadores, versus el 48.9% en Costa Rica, 56.7% en Colombia, 45.9% en Chile y 55.9% en República Dominicana, por ejemplo.

El 62.3% de las empresas locales que sí entrenan a su personal focalizan sus programas para trabajadores calificados en competencias técnicas (79.9% lo hace con trabajadores no calificados). Sin embargo, solo el 5.9% de estas capacita a sus trabajadores calificados en competencias actitudinales, y 0.5% lo hace en el caso de los no calificados. Con niveles tan bajos de capacitación, no es de extrañar que el 70% de los despidos sea por baja productividad y que, en la mitad de estos, se hayan dado casos de mala actitud. Esta situación se agrava por el histórico divorcio entre educación y empleo; al hecho de que la mitad de los jóvenes que comienza educación premedia y media no la termina, y a que el 95% de los graduandos de escasos recursos que finaliza sus estudios secundarios se ve forzado a incursionar en un mercado laboral cuyo sector formal ha exigido 45 años de edad y 14 de escolaridad promedio.

Con un sistema educativo que no genera las competencias que el sector productivo requiere, y sin procesos formativos en las empresas para elevar la competitividad de su mano de obra, los jóvenes parecen “condenados” a una vida de precariedad, inestabilidad, temporalidad e informalidad laboral, que les dificultará construir un proyecto de vida. Reconstruir la educación para mejorar su calidad y pertinencia llevará tiempo. Invertir en formación empresarial plantea una oportunidad a más corto plazo. Debemos hacer ambas cosas. No hacerlo seguirá acentuando la exclusión laboral de la juventud.