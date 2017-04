¿Empresario o presidente?

Muchos estadounidenses votaron por Donald Trump considerando que, por haber sido un empresario exitoso, sería un presidente con muchos éxitos. Quienes hemos tratado asuntos en los sectores privado y público sabemos que son dos mundos muy distintos. En el caso de Trump sus éxitos estaban vinculados a técnicas de negociación y a formas de lograr que la contraparte aceptara sus términos y condiciones. Esta técnica se puede usar en el sector inmobiliario y de la construcción, pero, como presidente, tiene que tratar y negociar con políticos estadounidenses, líderes de otros países, etc.

Al tratar de utilizar el sistema de apabullar al contrincante para que ceda, Trump podría gestar problemas políticos nacionales e internacionales que se saldrían de su control. Cuando se negocia en el sector mobiliario, si la negociación no resulta, no pasa nada que afecte mayormente a terceros. Solo se afectan las partes que negocian, quizás algunos bancos o acreedores. Pero tratándose de asuntos públicos la situación es distinta. Resulta que la mayor parte de los temas que Trump prometió resolver, a corto plazo, son asuntos que dependen de políticos estadounidenses o de otros países. El primero fue la derogatoria del sistema de salud Obama Care, en el que un grupo de congresistas del propio Partido Republicano le negó apoyo a Trump. Precisamente, es el caso de los problemas que trascienden a terceras personas y que no solo afectan a las partes que negocian.

Los congresistas que rechazaron la propuesta de Trump lo hicieron porque no podían enfrentarse a sus electores, apoyando medidas que los perjudicaban. La pregunta es si Trump presumió que tendría el respaldo de estos congresistas y decidió proponer la derogatoria del Obama Care sin medir las consecuencias de no tener el apoyo de los congresistas que no aceptaban su fórmula.

Al hacer la lista de temas que Trump prometió resolver, a corto plazo, hay varios que requieren aprobación, visto bueno o algo de la simpatía de otras personas, en muchos casos, de los mandatarios de otros países. Es decir, la posibilidad de apabullarlos no es tan sencilla. Y si se logra lo que Trump pretende, puede haber consecuencias contraproducentes y dañinas para Estados Unidos. Me refiero a los siguientes temas:

La renegociación de los tratados multinacionales sobre armas atómicas con Irán; el ajuste en la balanza de pagos con China y México; la amenaza potencial que representa el régimen de Corea del Norte; el terrorismo que agobia a muchos países; las complicadas relaciones entre los países del Medio Oriente, por ejemplo, la animosidad entre Arabia Saudita e Irán, así como entre Israel y Palestina; las negociaciones que llevará a cabo Trump con países europeos sobre sus aportes a la OTAN; y los posibles cambios que hará en los sistemas de seguridad social y en las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales con Cuba.

Tratar de resolver, a la vez, los problemas numerados tendrá un desgaste económico, presupuestario y político muy grande. Millones de personas en todo el mundo dan seguimiento a lo que sucede con el gobierno de Trump y su influencia en otros países. Amanecerá y veremos.