Escuelitas ilegales en Albrook

En la comunidad residencial de Albrook funcionan “escuelitas” desde el año 2002. Estas escuelitas, parvularios, maternales, operan en residencias, violando las leyes y normas urbanísticas. Actualmente hay tres, una que funciona desde el año 2002, y dos desde 2014 y 2016, respectivamente. Las dos últimas iniciaron actividades durante la administración del alcalde José I. Blandón.

Los residentes hablan de que hay otras dos, una que se retiró después de que los vecinos les explicaran que era ilegal tener un parvulario en el sitio que ocupaban, y la otra, después de que fuera multada por la autoridad municipal.

En referencia a la escuelita que opera desde 2002, se encontró que la más reciente orden de suspensión había sido archivada, incorrectamente, y hasta la fecha –15 años después de la primera denuncia– no se le ha notificado la orden de suspensión. Referente a la de 2014, el alcalde firmó la orden de suspensión el 5 de diciembre de 2016. Tres meses más tarde, el corregidor todavía no ha dado curso a esa orden, a pesar de que dice: “…En atención a la premura de la situación solicitamos que la orden… sea realizada cuanto antes”. La de 2016 está en trámite, nueve meses después de haber sido denunciada.

Los residentes consideramos que el proceso de atender las denuncias y demandas ciudadanas es deficiente. Los funcionarios son ineptos y hay indicios de corrupción. Desconocen o no entienden las leyes y normas pertinentes. La comunicación interna es desordenada. No responden a las cartas de los ciudadanos. El ciudadano pierde una cantidad irracional de tiempo averiguando el estado de sus denuncias. Si el ciudadano no indaga insistentemente, el funcionario desatiende la denuncia por “falta de interés” del ciudadano. Pero, la insistencia no garantiza atención a las denuncias.

El alcalde incumple su función de administrador de la empresa Municipio de Panamá. Hay falta de profesionalismo. El organigrama administrativo, responsabilidad constitucional del alcalde, no tiene un esquema operativo efectivo para darle seguimiento a las denuncias. La experiencia nos demuestra que estas se pierden o son engullidas por la negligencia de funcionarios algo, evidentemente, ignorado por sus superiores.

La ineptitud y el caos administrativo causan daños y perjuicios. La autoridad permite la ilegal operación de actividades comerciales en medio de áreas residenciales. Esta ilegalidad perdura y se agrava, generando serios conflictos entre los ciudadanos. Los residentes de sienten invadidos, mientras que los comerciantes defienden derechos que no tienen. Algunos vecinos frustrados se mudan, sin percatarse de que esto les podría pasar en cualquier vecindario del referido municipio.

Los funcionarios que causan tanto daño a los residentes y a los comerciantes deben ser denunciados. El Art. No. 352 del Código Penal estipula: “El servidor público que, ilegalmente, rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana”.

Esta es solo una de las herramientas que tenemos y debemos utilizar los ciudadanos para protegernos de funcionarios que incumplen sus obligaciones.