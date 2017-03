¿Espectadores o protagonistas?

La educación se torna en un tema de la agenda nacional al inicio del año escolar cuando los planteles no están listos y los educadores tampoco están en sus puestos, y al final del año cuando se reporta un número importante de deficiencias escolares, deserciones y repitencias.

Es imprescindible hacer un llamado de atención justo al inicio de clases, para recordar que la educación debe ser la prioridad esencial en la agenda ciudadana. Todos podemos ser protagonistas del cambio y de la transformación educativa.

Los padres son los primeros maestros, su ejemplo es esencial. La relevancia que le dan los padres a lo que ocurre en la escuela y un acompañamiento práctico son cruciales en el desempeño de sus hijos.

En el caso de la sociedad civil, puede haber una participación activa en grupos de apoyo a la educación, con proyectos concretos o hacerse parte de aquellos que promuevan la conciencia ciudadana ante la importancia de la educación. Los empresarios deben hacer del tema un puntal en su agenda de responsabilidad social, con programas formativos, participación en grupos de activistas, y fomento de políticas públicas que aseguren la educación de calidad para todos.

Las organizaciones de trabajadores pueden brindar una valiosa retroalimentación en cuanto al saber hacer. Cuando la escuela se concentra demasiado en lo académico, quedan pocos espacios para aplicar lo aprendido. ¿Por qué no pensar en una participación propositiva que promueva justo esto?

Los educadores tienen la responsabilidad de mantener fresca su intención de educar con excelencia, buenos modelos, compromiso, creatividad y sentido de propósito. Para ello, deben considerar a cada alumno en su individualidad. La academia juega un rol clave: mejorar la formación inicial de los educadores es crítico; con más praxis en el aula y menos formación teórica. Desde su formación inicial, el educador debe entender la complejidad de su tarea, que se asemeja a la de un descubridor de talentos. Al asumir el deber de enseñar, se debe comprometer a ser un aprendiz para toda la vida. La academia tiene que formar de manera integral al aspirante a educador, a fin de que tenga las competencias para, a su vez, hacerlo con sus estudiantes.

El desafío de las autoridades educativas es mayor. Ante los retos de la organización escolar, requieren directivos comprometidos, cuyo liderazgo ejemplarizante entusiasme a sus colegas para emprender las tareas, con alegría, responsabilidad y compromiso. El informe McKinsey, sobre sistemas educativos, advierte que los educadores, en primera instancia, y los directores, en segunda, son determinantes en los resultados formativos.

¿Podremos resolver nuestros retos educativos solo con dinero? El dinero es un factor importante, mas no determinante. Un sistema educativo de calidad dependerá del compromiso de una nación. Pensar que el dinero lo resuelve todo es un error lamentable que puede alejar a Panamá de ser un Estado educador, a lo que pareciera ser que ocurre en la práctica, un Estado clientelista, en donde las personas en vez de acceder a educación de calidad, como un nivelador social, insisten en que será un padrino o “una palanca” el que le “resuelva”. El Estado asistencialista puede ser una consecuencia perversa de un sistema educativo que no brinda oportunidades, manteniendo en perpetua infancia a sus ciudadanos, quienes al igual que niños indefensos, requieren subsidios para satisfacer sus necesidades básicas.

Los medios de comunicación social juegan un papel crítico: hacen docencia masiva con su agenda mediática. Al convertir la educación en un tema prioritario, coadyuvan a que la ciudadanía así lo haga.

En cuanto a los niños y jóvenes en edad escolar, estos deben ser conscientes de que su futuro se decide en la escuela, aprovechar cada oportunidad, ser participativos, creativos, disciplinados, curiosos y empoderarse de su formación, como una carrera hacia el ejercicio pleno de su ciudadanía y la realización de su potencial en beneficio propio y en bien colectivo.

Estoy convencida de que los panameños queremos un país que promueva oportunidades para todos. El único lugar en el que ello puede ocurrir es en la escuela, donde de seres dependientes se pueden convertir en personas capaces de ser felices y hacer felices a los suyos, a través de una educación integral.

No hablaremos de educación solo para referirnos a infraestructuras que no están listas o educadores que no han sido nombrados a tiempo o a lamentarnos por los pobres resultados cuando finaliza el año lectivo. Seamos protagonistas. No dejemos en manos de otros el futuro de nuestro país. Pasemos de espectadores a activistas: nuestros niños y jóvenes lo merecen.