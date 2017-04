¿Estadista o político?

Aunque no voté por él, una vez ganadas las elecciones de 2014, los panameños esperábamos más de Juan Carlos Varela. Mi esperanza de alguien diferente, con características de estadista, se disipó rápidamente. Varela ha seguido el modelo del gobierno corrupto anterior, en cuanto a creer que las obras de cemento son lo que más le importa al ciudadano con algún grado de preparación académica. Deseábamos un Estado realmente democrático, con instituciones dirigidas por profesionales, cuyo nombramiento no dependiera del amiguismo político. Lo que conllevaría a la separación de los poderes y roles de cada engranaje, regresándonos la confianza en los políticos gobernantes. Pero no fue así y, en mi opinión, esto ha contribuido a que el desánimo que padecemos influya, por negativismo, la economía del país, por más obras que haga el gobierno actual.

Lo que hemos visto es un gran número de gente incompetente. Y aclaro, la tardanza también es incompetencia y hasta pudiera pensarse en peculado por omisión. Sigue el circo de inauguración de obras con fines electoreros. Varela trabaja, primero, para la reelección de su partido, y no para “el pueblo primero”.

Además, siguen las tramoyas legislativas, con la complicidad entre el Ejecutivo y el Judicial. Y la justicia, tanto en el Ministerio Público como en el Órgano Judicial, es un desastre, que avergüenza a cualquier abogado honrado. El presidente nombró dos nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia –para nada suprema– y estos han dado muestras de un comportamiento que no es del agrado de la ciudadanía.

Las roscas predominan, al igual que en el deporte. Sigue la viajadera en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En cuanto a las fastuosas inauguraciones de obras, sería bueno que el contralor general informara cuánto se ha gastado el Gobierno, para así saber cuántas escuelas o calles se hubiesen podido reparar con ese dinero. No nos ha dado Varela una Contraloría independiente, tampoco una Procuraduría que dé signos de igual trato en los expedientes que maneja. No nos ha dado ministerios o instituciones en que el criterio sea de imparcialidad y objetividad profesional. Por el contrario, ahora están más influenciados por el poder económico. ¿Ha observado usted alguna multa millonaria impuesta a una gran empresa en esta administración?

Al momento de escribir este artículo, desconozco a quién nombró Varela como nuevo director de la Caja de Seguro Social. En mi opinión esa elección no debía hacerla el Ejecutivo, sino todos los que cotizan cuotas obrero–patronales, o sea, los verdaderos dueños.

No nos ha dado Varela independencia alimentaria. Predominan los intereses económicos de los empresarios, por encima del “pueblo primero”. No ha tenido, o no ha querido, dificultar la importación de alimentos. Tampoco hemos visto un cambio del sistema de nombramiento de los notarios para arreglar el asunto de la distribución de ingresos. Pudo más un diputado panameñista. Reconozco que la canciller sí ha hecho algo en cuanto a los cobros por agentes diplomáticos o consulares. No hay ninguna ley redactada por este gobierno sobre una política de Estado para las futuras generaciones, eso es lo que haría un verdadero estadista. En cuanto a la honradez del presidente, no tenemos noticias ni indicios de lo contrario, pero de que es un político, como cualquier otro, lo es.