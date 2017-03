Evitemos que aumente la cifra de adolescentes embarazadas

El año pasado, mientras los panameños soportábamos, desmoralizados, los efectos de la impune corrupción institucional que nos aflige, cerca de 12 mil adolescentes resultaron embarazadas, y la tasa de fecundidad entre ellas aumenta cada año. Como si fuera poco, alrededor del 20% de las muertes maternas ocurre en madres menores de 19 años, lo que significa que ocho o más fallecieron por esta causa. Como consecuencia de las relaciones sexuales, sin protección ni conocimientos, los casos de VIH/sida se incrementan cada año en los adolescentes, acercándose al 8% de la totalidad.

Las secuelas de la maternidad precoz también se extienden a la salud de sus hijos, con mayor probabilidad de bajo peso al nacer y de morir antes del primer mes de vida. Lo que coloca en franca desventaja a los que sobreviven. Sabemos que estos embarazos son una causa recurrente en la reproducción y feminización de la pobreza; que estas madres son apartadas y discriminadas en sus escuelas, y que les cuesta conseguir un trabajo.

La ausencia de la pareja masculina (suele ser otro joven igualmente desprotegido), que elude su responsabilidad paterna, agrava la situación de pobreza de las madres adolescentes y sus hijos. A pesar de esta información, nuestra sociedad no supera el debate, hasta ahora, improductivo sobre la educación sexual que necesitamos. Unos dicen que “no se necesita una ley” para abordar el tema, apoyándose muchos en la religión, como si se tratara de un asunto religioso, pero no hay información que indique que una creyente evite las relaciones sexuales precoces y sin protección. Otros señalan la urgencia de la educación apoyada en un marco legal renovado. Ambos grupos se mantienen atrincherados en sus posiciones, sin lograr el consenso necesario...

Las instituciones tampoco aportan lo necesario: la Asamblea Nacional, presionada por parte de la sociedad y la Iglesia, suspendió la discusión del proyecto de ley 61. El Ministerio de Educación no logra que las escuelas bajo su jurisdicción institucionalicen la educación integral en sexualidad. El Ministerio de Salud no consolida el abordaje efectivo de las necesidades de los adolescentes.

Las estadísticas señaladas demuestran que no hacemos lo suficiente. No basta con “darnos golpes de pecho”, invocando valores como la familia, amor, educación, fidelidad y paternidad responsable. Preguntemos: ¿por qué los adolescentes no se cuidan?, ¿acaso no saben que el sexo sin protección tiene consecuencias negativas?, ¿serán las presiones grupales?, ¿estarán confundidos por tantos mensajes?, ¿cómo está su autoestima?, ¿estamos fallando los padres? y ¿qué debemos hacer?

El primer paso es reconocer y aceptar que los jóvenes, por razones hormonales y fisiológicas, desean ser sexualmente activos. Esto no es un pecado ni un tabú, simplemente es parte de nuestra naturaleza. Estamos obligados a ofrecerles los medios educativos y asistenciales para que vivan su sexualidad sin riesgos. Si no lo hacemos, encontrarán información (muchas veces distorsionada) con los amigos, en los medios y redes sociales. La sociedad debe ofrecer herramientas a la población adolescente para que sepa manejarse con éxito en este mundo de libertades. Debemos abrir el debate respetuoso, superando las murallas ideológicas, religiosas y políticas. Estamos obligados a saldar la deuda que tenemos, desarrollando un programa efectivo para evitar el embarazo precoz y el VIH/sida. Este programa debe ser integral y con la participación de todos. Comienza en el hogar con los padres de familia, que no han cumplido cabalmente con su misión, pero tienen el deber y el derecho de ser los primeros educadores de sus hijos, mediante información validada y fundamentada en el amor y el humanismo solidario.

Le corresponde al Estado establecer, con amplia participación, el marco legal, las políticas y programas que garanticen que sus instituciones sean capaces de involucrar y comprometer a las familias y comunidades en el desarrollo de programas de educación sexual integral, para que los adolescentes tengan acceso a toda la información y los medios para protegerse; para que puedan clarificar y consolidar valores y actitudes positivas; tomar decisiones fundamentadas y actuar con base en estas. ¡Basta de demoras, busquemos el consenso necesario!