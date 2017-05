Evolución y educación

La humanidad ha avanzado a grandes pasos, con aciertos y desaciertos. Ha creado y destruido, y para ello se basa en lo que entiende y razona. En nuestras culturas latinoamericanas la comprensión todavía es muy escasa, por no decir, plena de ignorancia de la humanidad y, conforme a ello, actuamos. Nos cuesta comprender que lo que sabemos hoy ha pasado por un cúmulo de procesos. En el caso de Panamá, muchos no entienden esa evolución, obviamente, debido al círculo vicioso en que se mantiene la educación.

Es claro que si a usted le dicen que su corazón necesita una operación para poder vivir, usted hará lo que pueda para operarse. Entonces, ¿por qué no ocurre así con la educación panameña? No es cuestión de esperar, los cambios deben hacerse ya, porque ese mal gangrena la sociedad. Esto se manifiesta en el incremento de los índices de violencia doméstica, en que las personas dependan de las limosnas del Estado y de los políticos corruptos; en el desempeño mediocre; en el hecho de que no surjan grandes científicos, creadores, genios ni innovadores. Todo esto es el resultado de ser uno de los países con la peor educación del mundo.

Y no me refiero únicamente a los pobres índices en matemáticas, física o ciencias; me refiero a la educación integral que no solo es tarea de la familia, sino también es tarea del Estado. Y fíjese que hablo del Estado, no de simples gobiernos, porque cada uno de ellos improvisa o se acomoda a sus intereses. La educación debe ser parte de la alta política estatal para que nada la interrumpa, cambie ni desvirtúe; y con el objetivo de mantener una escuela en constante cambio social y creativa; que trabaje las inteligencias múltiples; educadores con vocación para enseñar; y con voluntad para aprender, desaprender y volver a aprender.

Claro está, la educación de la que hablo puede partir de ideas que otros han creado, de la historia y de sus aportes, pero no los da por absolutos o ciertos; los analiza y cuestiona, porque por muy buenas que hayan sido las teorías que explican muchos fenómenos –incluso desde las ciencias exactas–, el mundo cambia, al igual que las ideas, interpretaciones y las propias explicaciones. Por ende, enseñar de memoria es desperdiciar la oportunidad de crear, de despertar la creatividad y la posibilidad de hacer nuevos enfoques; es mantener atrasadas a las generaciones.

Si formamos a seres pensantes, que puedan cambiar por ellos mismos su destino, que puedan hacer posible sus sueños, por descabellados que parezcan, entonces, garantizaremos un futuro mejor para Panamá, país que cuenta con importantes recursos económicos.

El producto de la economía, la educación y la repartición de bienes (bienestar), no solo es sinónimo de primer mundo, es garantía de ese progreso anhelado. ¿Quién está trabajando para ello? ¿Cuándo empezamos? Me apunto.