Factores de dominación mundial

Los factores de la dominación mundial vienen entrelazándose por sus constructores desde tiempos inmemoriales. En su trasfondo yacen los intereses de siempre. Se imponen a través de diferentes métodos y sistemas que llevan a los mismos fines. Siempre encuentran quienes faciliten mantener la hegemonía, mientras se les concedan privilegios. Ha sido y sigue siendo así, los hechos lo demuestran.

Los relatos que muestra la historia –en donde todo no se ha escrito– y los hechos que con espanto comprobamos son testigos mudos o acallados de muchas verdades que se ocultan en un mundo de cómplices directos de irregularidades inimaginables. Las clases elitistas y la discriminación racial o social no han desaparecido, solo han sido maquilladas y hacen parte de la dominación. Que no se quieran ver o sean manejadas con semántica, es otra cosa. Basta ver el proceso hacia la paz colombiana, guerra interna que no originaron las guerrillas, sino las camarillas político–económicas que siguen gobernando en ese bello y rico país.

Los expertos consideran que se estarían organizando los pasos para posibles nuevas intervenciones militares en países del sur de América, única región en relativa paz en el mundo. Los ejemplos están vivos en el Medio Oriente con las consecuencias horripilantes que viven esos pueblos. Debemos tener muy presente lo que representa el corazón energético existente en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, todos con las más grandes reservas de petróleo, gas, agua, bauxita, oro y otros minerales valiosos para las grandes industrias; además de costas en ambos mares, reservas de selvas y bosques primarios… toda una ambición de posesión insaciable.

Ya se están viendo algunos pasos que parecen premonitorios: golpes de Estado en Honduras, Paraguay y Brasil; descrédito a gobiernos de Ecuador y Bolivia; argumentaciones contra Venezuela cuando el hambre, los abusos y las grandes masacres internacionales no se dan allí. Almagro está desubicado, no dice nada sobre el muro en México ni sobre Haití. Agitación de discordias (Venezuela–Colombia; Chile-Bolivia). Bases militares –o ampliación de existentes– en diferentes países. El reciente ataque a Siria, con una excusa que ya fue aplicada antes y una misión internacional, comprobó que esos gases fueron llevados al Medio Oriente hace décadas por occidente, y que no existían esas armas en poder de ese gobierno. Nunca aparecieron las armas de destrucción masiva en Irak, causa de la invasión. Se mintió. Debo mencionar nuevamente la denuncia que se atribuye al general (r) estadounidense Wesley Clark, excomandante de la OTAN cuando, en su momento, dijo que existía un memorando para la toma de siete países del Medio Oriente. Si está vivo, es oportuno entrevistarlo, nuevamente, ya que se dice que en Venezuela hay este tipo de armas, preámbulo de lo que ha pasado en Medio Oriente; además cuando, igualmente existe la acusación de “amenaza a la seguridad nacional”. ¿Y la seguridad nacional de los países acusados e invadidos? ¿Quiénes fabrican estas armas, cómo y a quiénes les llegan? El reciente ataque a Siria, sin la aprobación del Congreso estadounidense ni de la ONU, según despachos noticiosos, ha sido rechazado por miembros sensatos de estos cuerpos colegiados y calificado como “un acto de guerra” por la congresista de California Bárbara Lee y Tulsi Gabbard (entre otros), quien dijo que “este acto puede convertirse en una guerra nuclear” y que siente “ira y tristeza de que Trump haya escuchado a los halcones de la guerra, para intensificar una guerra ilegal para derrocar a Al Asad”.

Otros despachos informan que la embajadora estadounidense ante la ONU dijo que “derrocar a Al Asad es prioridad para su país”–ojalá América Latina no esté dentro de este tipo de sus prioridades– lo que ha sido calificado como “inaceptable”, por violatorio del derecho internacional y las relaciones entre los países. Rusia considera esto una grave provocación y ha enviado un buque de guerra, muy bien armado, a las costas de Siria. Mientras, Estados Unidos enviará su portaaviones Carl Vinson y tres destructores a la península de Corea. Desplegar armas nucleares en Corea del Sur, o asesinar a Kim Jong-un, como sugiere NBC News citando fuentes anónimas, seguramente provocarán una respuesta de China. ¿A qué juega Estados Unidos? Roncar fuerte no significa buen sueño. ¿Será esta la forma de hacer “grande” a ese país? Grande, solo Dios. Está en juego la vida y seguridad mundial. El dominio y el enriquecimiento obnubilan el pensamiento y las almas. El mundo de hoy no debe tener propietarios, sino socios iguales. Tampoco existe primacía en poder militar ni económico. ¡Cuidado!