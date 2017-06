Filosofía sobre la razón y el deseo

Nos dijo Schopenhauer que la fuerza que mueve al mundo es la voluntad, pero que la misma no está en función de la razón sino del deseo, y terminó diciendo que el hombre no hace lo que la razón le dice, sino lo que el deseo le impone, hacer lo que deseamos es lo espontáneo… hacer lo que debemos es producto de un esfuerzo llamado reflexión, la satisfacción del deseo puede o no coincidir con lo bueno, es decir, hay deseos que son satisfechos por acciones hacia lo bueno y otros hacia lo malo, describiendo esto la realidad de la naturaleza humana, representada en el mundo que observamos y que socialmente no ha evolucionado lo suficiente, esto está demostrado en los niveles de pobreza y violencia en sus diferentes manifestaciones que se ven en gran parte del mundo actual.

Antes de Schopenhauer ya había creado Kant su expresión “la razón moralmente legisladora”, Kant le adiciona el término moral a la práctica de la razón cuando se trata de analizar la conducta humana y en el individuo y la sociedad, cuando este término no sustenta la satisfacción del deseo, entonces el hombre no perfecciona su espíritu ni la sociedad progresa satisfactoriamente, pero cuando es a la inversa el hombre sí lo logra y la sociedad evoluciona permanentemente y este es precisamente el “punto de inflexión” que permitirá a la humanidad sobrevivir.

Al hombre arrepentido de sus pecados y pidiendo perdón por los mismos, el profesor Kant lo denominó“hombre nuevo” y el pecador como “hombre viejo”, pero podremos castigar al hombre nuevo por los pecados del hombre viejo?, claro que sí, debido a la necesidad de mantener el orden social y si es verdad que ahora tenemos un hombre nuevo, el mismo aceptará la sanción de forma espontánea.

Schopenhauer describió el mundo como era y sigue siendo y usando la expresión “la razón moralmente legisladora” del profesor Kant… pero con la visión del “realismo aristotélico” es la forma en que el hombre evolucionará satisfactoriamente y logrará la supervivencia de la raza humana… algo que inclusive algunos científicos ponen en duda.

“Amarás al prójimo como a ti mismo” y “compartirás con él, el pan, la alegría y la tristeza”, ambas expresiones coinciden en su objetivo final que es… el hombre, el motivo impulsor de estas expresiones es fundamentalmente religioso y tienen una fuente común que es la revolución religiosa de Amenhotep IV, quien estableció el monoteísmo con el dios Atón, eliminó la esclavitud y en ese entonces el pueblo judío era esclavo de los egipcios. Sigmund Freud, un hebreo distinguido, indicó que la religión de los hebreos era la religión de Atón.

La historia demuestra que ambas intenciones fracasaron, la raza humana ha contaminado el planeta, ha producido un cambio climático, puede darse una conflagración nuclear, tenemos el peligro vigente de las miles de toneladas de residuos radiactivos y un serio problema de distribución de la riqueza, ya que el 1% de la población mundial usa y controla el 99% de la misma, esto es injusto, y si la raza humana desea sobrevivir… tendrá que hacer cambios hacia la equidad y la inclusión, el medio para lograrlo es la nueva moral… basada e impulsada por el realismo aristotélico.