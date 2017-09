Fuerzas y fallas del mercado

En cualquier país serio, la problemática de la economía se estaría discutiendo para resolver los problemas sociales. En Panamá, es obvio que el sector primario, agrícola o productos perecederos, el sector industrial y el sector servicios, necesitan evaluarse de forma sistemática. Cada uno de estos sectores tiene reglas de competencia leal distintas y cada actividad económica, dentro de cada sector, tiene sus propias reglas de competencia leal. Si comprendemos que los problemas sociales se pueden resolver por las propias fuerzas del mercado y que las ineficiencias o fallas que no puedan resolverse por sí mismas se resolverán con medidas puntuales, encontraremos un avance en la solución de los problemas sociales. Cada problema social se puede traducir en una ineficiencia o falla del mercado, que resulta de no darse competencia leal que genere riqueza en cada mercado de actividades. Por ejemplo, el problema educativo.

Vemos pues, la educación debe convertirse en un mercado funcional donde los mejores estudiantes lleguen a las mejores universidades y que puedan optar por los mejores trabajos. Si no hay coherencia ni coordinación entre el Ministerio de Educación, el Consejo de Rectores, el Inadeh, el Ifarhu, los organismos privados y públicos de Recursos Humanos y el Ministerio de Trabajo para establecer o llegar a obtener reglas de competencia leal entre los participantes de cada profesión, ocurre que no se genera empleo de forma competitiva y no se generan de esas actividades lucrativas impuestos para obras sociales. Miremos el caso de los abogados; ocurre que hay 22 mil graduados, pero solo hay puestos de trabajo para la mitad, si acaso.

En el negocio marítimo y logístico no hay competencia leal de las empresas, hay monopolios, oligopolios y toda clase de ineficiencias de mercado que se traducen en la falta de generación de plazas de trabajo. En el sector agricultura no hay reglas de competencia leal ni hay capacitaciones para los productores. Esto impide generar nuevos agricultores, hace que los precios se incrementen y no genera impuestos ni de consumo por la falta de organización. ¿Hay que cambiar la forma de hacer negocios y evolucionar en todos los rubros? ¿Cómo se hace?

El turismo y el baloncesto han hecho mucho. En ambos se promueve mayor competencia y se abre la participación de panameños que compiten de forma eficiente. Verbigracia, Bocas del Toro y la Liga Profesional de Baloncesto. En el sector financiero, buscar que la bolsa de valores compita con el sector bancario y que se promueva la participación e inversión privada en negocios privados para generar más empleos. Los servicios privados, de cualquier tipo, deben ser impulsados, la competencia en la web y en compañías de informática y de nuevas tecnologías deben ser industrializadas. Industrializar significa establecer una cadena de producción, distribución, transporte, venta y consumo de un determinado producto, valor o servicio. Los derechos intelectuales y derechos de autor de los artistas son los primeros puntos a mirar para garantizar una industrialización que promueva la competencia y genere empleo. La única manera de promover el arte es respetando los derechos de autor y hacerlo una actividad lucrativa.

Como profesional, creo en la promoción de nuevas actividades lucrativas, en tecnología, en nuevos deportes, en servicios y nuevos productos. Creo en la industrialización de los derechos de autor para que la riqueza migre de las mentes creativas. Creo en la industrialización de las artes para que los bancos puedan desarrollar esos sectores como potenciales clientes de sus carteras. Solo la promoción de competencia leal en los distintos mercados es la respuesta para generar distribución de riqueza y empleos bien remunerados.

El autor es abogado