Función social de los profesionales

La enseñanza de los valores y principios en la familia es uno de los pilares fundamentales que, en conjunto con la educación, integra el desarrollo de un individuo, ya sea para una profesión determinada o su convivencia en sociedad. Cada una de las personas que pretende desarrollarse profesionalmente en una rama específica, en esta sociedad del siglo XXI, debe tener convicciones y metas establecidas hacia el perfeccionamiento de su carrera.

En la universidad se pule y da forma a los profesionales que requerimos para el mejor funcionamiento del conglomerado social y para la convivencia humana. No obstante, hay personas que desarrollan una función dentro de la comunidad sin haber obtenido diploma universitario o ser idóneos para el cargo, y se desempeñan mejor que alguien que obtuvo título de grado con honores y reconocimientos. Ambas categorías de profesionales deben cumplir dos compromisos sociales, el primero es el buen ejercicio de sus funciones (deberes y obligaciones laborales, sean estatales o en el sector privado), y el segundo es rechazar la corrupción y el clientelismo, dos de los grandes problemas que enfrenta nuestro país. Esto se debe convertir en un emblema o una insignia que todos los panameños debemos llevar, como distintivo, para no ser instrumentos de tantos delitos y maldades, y evitar el atraso de gran parte de la población, mancillada por personas que solo buscan el interés propio, no el bienestar social.

Debido a la corrupción se politizan las gestiones, ya sea estatales o privadas, como se dice comúnmente: “Se lo agilizaron porque es del gobierno o porque es sobrino de fulano”. No nos debemos prestar para estas malas prácticas, mucho menos aplicarlas en el desempeño de los servicios profesionales, sean de abogados, médicos, trabajadores sociales, ingenieros, docentes, servidores públicos, etc., porque son prácticas funestas que solo contribuyen a la deformación y degeneración de la función social del profesional.

De igual forma, el compromiso de las personas que son profesionales sin haberse titulado en la universidad, y de los que han obtenido un título de grado, debe encaminarse a buscar su transformación y perfeccionamiento en el ámbito laboral y personal. Deben procurar, a través de la innovación, mejores técnicas de servicio o gestión para el bienestar y provecho a la colectividad, y no dejarle al Estado o a su empresa toda esa carga.

Para finalizar, dejamos a la conciencia el siguiente pensamiento del papa Francisco: “La corrupción es la hierba mala de nuestros tiempos. Infecta la política, la economía, la sociedad. Amenaza hasta a la Iglesia. Es el cáncer moral que ha envuelto a Argentina”.