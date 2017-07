¿Hacemos lo suficiente por los hijos?

El frenesí demostrado por miles de panameños la semana pasada, acompañados de sacerdotes y líderes de iglesias evangélicas, algunos políticos y organizaciones sociales; marchando por la familia tradicional, en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, opuestos a la educación sexual y gritando emocionados “no se metan con mis hijos”; me obliga a preguntarme si como sociedad estamos haciendo lo suficiente por nuestros hijos. Para darle respuesta a esa interrogante, me apoyé, como siempre, en las fuentes oficiales de información. Examinemos los resultados…

Comencemos por el documento conjunto del Gobierno Nacional y la ONU titulado IV Informe de Panamá sobre el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el “reporte actualizado” que sobre este informe nos ofrece el Despacho de la Primera Dama en 2015. Tengamos presente que los contenidos de los ODM tienen vigencia permanente y debemos mantener el esfuerzo por el bienestar de nuestra niñez.

Ambos informes nos dicen que no logramos cumplir con la meta de reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de cinco años. Se plantean además como principales desafíos “hacer énfasis en el control prenatal, la educación en salud sexual y reproductiva, la nutrición infantil, la lactancia materna exclusiva, las condiciones ambientales y el control de salud de los recién nacidos; así como ampliar el impacto de los programas sociales en las áreas rurales e indígenas”. Tampoco logramos que nuestros niños y niñas pudieran terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, aunque mostramos un progreso avanzado. Persisten los desafíos de superar la desigualdad, entre provincias y entre hombres y mujeres, al acceso a una educación primaria; así como de ampliar las políticas para lograr una educación de calidad y con equidad.

Por su parte las estadísticas disponibles del INEC coinciden con los resultados del informe previo y nos señalan que se mantienen sin cambios significativos desde 2011 hasta 2015 las tasas de mortalidad infantil y las tasas de mortalidad de niños y niñas menores de cinco años. Subrayo que muchos de los fallecimientos en este último grupo de edad pudieron haberse evitado con un acceso oportuno a la atención en los servicios de salud, y con una adecuada educación para promover la salud y prevenir las enfermedades.

No menos importante es el hecho de que el año pasado cerca de 12 mil adolescentes resultaron embarazadas. En lo que va de este año, es muy probable que cientos de adolescentes hayan iniciado su vida sexual en forma no planificada y desprotegida, resultando muchas de ellas, sin desearlo, embarazadas. Sumándose a las miles que al finalizar el año 2017, habrán sufrido esta experiencia que no les corresponde. También al término del año, decenas de nuestras jovencitas habrán adquirido además el VIH, y algunas, aunque muy pocas, es posible que fallezcan por causas del embarazo y el parto.

Además, no hace falta ser una adolescente embarazada para estar en riesgo, pues de acuerdo a las mismas estadísticas del INEC, para el grupo de 5 a 19 años hubo 473 fallecidos en 2015. Ese año los “accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia”, constituyeron la primera causa de muerte para este grupo. Estas cifras coinciden con las informadas por el Minsa desde 2012. La mayoría de estos fallecimientos también se podrían evitar mejorando los servicios de salud, la educación y los servicios sociales. Sin embargo, muchos jóvenes no tienen acceso a estos servicios, ya sea porque no existen o porque los adolescentes no los conocen.

Para demostrar la frágil situación de nuestra niñez, la semana pasada entró en vigencia la Ley 55 de protección de la vida de los recién nacidos en riesgo de abandono o infanticidio. La ley es el último recurso para estos neonatos, pues cada vez son más frecuentes los casos de progenitoras que abandonan a sus recién nacidos, en las puertas de iglesias, orfanatos, basureros o debajo de los puentes.

Cuando hayamos superado las barreras ideológicas, religiosas, políticas y apoyemos soluciones basadas en el conocimiento científico, integrales y efectivas, tendremos la suficiente solvencia para gritar exaltados que “no se metan con nuestros niños”. Claro que siempre podemos hacerlo, al fin y al cabo somos padres y madres, y estoy seguro de que amamos a nuestros hijos y los defenderemos por encima de todo. Pero cuando regresemos de las marchas, allí solitos en nuestras casas, sin manipulación alguna, preguntémonos si hacemos lo suficiente por nuestros hijos…