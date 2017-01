Hechizo de la historia

La historia o las historias, como disciplina, la interpretan los historiadores –cada cual a su manera–, pero la “historia” en sí no tiene un significado absoluto, tampoco un principio ni un fin. Sin embargo, los humanos –historiadores o no– podemos darle un significado o sentido personal a los hechos vividos, al buscar en los acontecimientos las características más originales o notables que nos interesen.

Solo entonces podemos enfocar nuestra atención en un objeto historiográfico específico o en un escenario de límites más imprecisos y universales, con el fin de describir un personaje, un pueblo o una época para entender mejor esa realidad humana que todos hacemos a diario. De este modo, nuestro pasado queda imbricado en el presente y viceversa, ampliando así nuestros conocimientos y horizontes históricos, con lo que Ortega y Gasset llamó la razón histórica (ver Historia como sistema), más allá del racionalismo.

Pero lo importante es que somos nosotros los humanos –los historiadores– los que imprimimos los valores y los que decidimos qué fines, límites y significado le damos a la historia, que por sí sola no los tiene. Por eso, existe una dualidad o separación entre el hecho o acontecimiento vivido y la interpretación particular que le damos, pues ese recuento personalizado incluye las convicciones y creencias de quien escribe la historia.

Más importante aún, en ese repertorio de convicciones y creencias está la función ética del historiador frente a los hechos, que aparte de contarlos, debe evaluarlos apoyándose en sus creencias y en esa razón histórica. Ese recuento y evaluación personal del historiador, al incluir también la decisión de hacer algo con lo que cuenta, dota a la historia con ese preciado don de la humanidad, su libre albedrío, que, aunque parezca trivial, es la base de nuestra individualidad y responsabilidad.

Si no fuera así estaríamos a merced de un destino manifiesto o de unas fuerzas históricas todopoderosas que la historia no posee. En ese sentido, nadie puede apelar a su veredicto para absolverse de culpabilidad porque la justificación de los hechos queda fuera de su jurisdicción. Se dirá pues que la historia es meramente subjetiva e intrascendente, que es una invención del historiador, pero lo cierto es que es una revelación en el sentido de que con ella descubrimos y entendemos quienes somos, porque nos pone en contacto con la realidad humana de una forma que las ciencias empíricas no pueden.

La humanidad necesita esta revelación historiográfica para entender y enfrentar los constantes cambios que a diario confrontan sus creencias y circunstancias, o sea, para no perder la sensación de su propia realidad.

Siempre enfrentamos un horizonte simbólico, hoy es el siglo XXI, que en gran medida está construido por el intelecto humano, su realidad trascendente, pues está en el futuro, aun sin vivir.

Ese es el reto que el hechizo de la historia nos hace enfrentar, que nos permite vivir una vida de responsabilidad, justicia y libertad.