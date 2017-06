Hemocentro nacional: una vieja deuda

La donación voluntaria de sangre en Panamá ha oscilado por años entre el 6-8%, indicador que nos califica como país de “desarrollo intermedio” y diría yo que por el tiempo que esta cifra se ha mantenido nos deberíamos calificar como en “vía de desarrollo”. El mantener los bancos de sangre como dependencias dentro de los hospitales y el mantener como rehenes a los pacientes dentro del sistema solicitándole donaciones de “reposición” son dos características que no permiten que el sistema avance y cambie.

La experiencia de países industrializados es clara y dice que para aprovechar los recursos es imprescindible basar el sistema, primero, en un modelo de donantes altruistas de repetición que aseguren un flujo estable y programado de sangre y segundo, en un hemocentro único que permitiría tener la tecnología necesaria con un costo beneficio aceptable. Ambas variables son necesarias para asegurar que la sangre que reciba el sistema de salud, no importa cuál sea el modelo escogido y los actores que lo conformen, sea suficiente y libre de infecciones y patologías.

La concentración de la donación de sangre en un hemocentro nacional que supla las necesidades transfusionales de los diversos centros hospitalarios, debe traer beneficios propios de la economía de escala, como el abaratar el costo de los insumos y un mejor aprovechamiento del recurso humano especializado, usualmente escaso.

Desde el punto de vista técnico, esta concentración de la producción de hemocomponentes traería un uso eficiente de los reactivos e insumos, ya que se facilitan las labores de implantación de sistemas de control y supervisión.

Si bien es cierto la implementación de un sistema único de obtención de sangre no se hace de manera automática, es necesario el convencimiento de los actores involucrados, en especial de la parte política y de los gremios involucrados, debido a que el panameño se ha caracterizado por ayudar al necesitado.

La Ley 17 del 31 de julio de 1986, que rige esta actividad, es clara cuando declara de interés nacional todas las actividades ligadas a la sangre, pero esto seguirá siendo letra muerta mientras no venga acompañado con políticas cónsonas a tan insigne declaración, ejemplo de ello es que mientras no se incluya en los currículos escolares desde las etapas más tempranas el tema, será más difícil sensibilizar a la población adulta, que serán los reales donantes. Mientras los gremios no depongan actitudes egoístas, sobre quién controla la actividad, no podremos avanzar en la unificación de un sistema único de obtención de sangre que devendrá en un hemocentro nacional.

Una muestra de lo que podría ser este proyecto es el programa “Dona Vida”, que desde junio de 2012, con la ayuda de Fundacáncer y Fundación Felipe Motta, se establece en el Instituto Oncológico Nacional; con el propósito de aumentar la donación voluntaria, a fin de que todos los beneficios que significa tener sangre de donantes voluntarios impacten en nuestros pacientes. Desde entonces se ha logrado que la donación voluntaria pase en este banco de sangre del 3-4% al 25-27%, realizando más de 271 colectas donde se han hecho más de 4 mil 100 donaciones, con un 10% de donantes que repiten. El impacto directo en los pacientes es que en el año 2016, a mil 100 pacientes se les permitió recibir sus terapias sin tener que depositar una unidad de sangre como requisito para continuar. Esto sin contar la cantidad de veces que se ha logrado el apoyo para pacientes en otros hospitales en nombre del programa.

De por sí el solo hecho de estar enfermo es una presión para los pacientes sin importar en qué sistema de salud permanezcan, es nuestro deber ciudadano facilitar que los donantes altruistas lo puedan hacer de un manera eficaz.