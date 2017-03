Honestidad de hecho, no de palabras

No es cierto –como nos quieren hacer creer los deshonestos– que si usted se dedica a criticar en público todos los actos dolosos usted ya es honesto. Ser honesto tiene una connotación más profunda, significa no participar en actos ilícitos y, además, poner todo su empeño para evitar que otros los lleven a cabo.

Para ser honesto no solo debe serlo, sino parecerlo. Es decir, si usted participa en un acto público o privado en el que se discute o analiza una acción dolosa para beneficio de quienes participan en esa reunión, usted debe oponerse y hacer todo lo posible para evitar que se consuma el ilícito. Si por más que se opone no logra la suspensión, entonces deje constancia escrita de su objeción y no participe en ningún acto futuro de ese grupo, y renuncie a la posición que ocupaba en esa entidad pública o privada.

El banquero o financista (público o privado) para dar pruebas de su honestidad, no solo debe actuar con alto grado de moralidad y legalidad, sino evitar a toda costa ser utilizado para actos dolosos, como el blanqueo de capitales y otros ilícitos. Si la operación financiera que le propone un cliente no va de acuerdo a su tipo de negocios acostumbrado, rechácela y ponga más atención a sus futuros requerimientos, pues así evitará caer ingenuamente en actos dolosos.

Ser honesto conlleva la obligación de oponerse a que la empresa que usted administra se utilice en actos ilícitos. Aunque los directores o superiores jerárquicos se lo soliciten, debe ser enérgico y coherente en sus planteamientos de rechazo. Ser un obstáculo a las pretensiones de la alta administración puede conllevar su remoción del cargo, pero ser despedido por no compartir la inmoralidad de superiores jerárquicos es prueba de su actitud acrisolada, como persona de bien. Esto le abrirá mejores oportunidades en empresas de mayor prestigio.

Solo los pícaros ven a los honestos como un obstáculo en su camino y, aunque a veces por sus contactos y medios parecieran ser mayoría en el mundo moderno. La verdad es que los honestos conforman los grupos más importantes en el mundo financiero actual. Su única debilidad es no saber sacar provecho de la importancia que tienen, como rectores de lo positivo que sucede en este mundo globalizado.

Si demuestro mi honestidad en todos los actos públicos y privados, no hace falta que anuncie mi buen proceder, sin embargo, los pícaros siempre hablan de lo buenos que ellos son y de que tienen la solución a todos los problemas. Empecemos a estudiar estas posiciones y digamos las cosas como son en realidad.