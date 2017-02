‘House of cards’ y la política

La política es un elemento fundamental en la vida de nuestra sociedad. Aunque nuestra actitud sea, más o menos, distante o nuestro interés vaya desde la apatía hasta el compromiso absoluto, toda nuestra vida –inclusive la más cotidiana– está marcada y condicionada por la política. Siempre he sostenido que, por eso, es muy importante informarse más, aunque sea para no sorprenderse luego por decisiones que fueron tomadas sin nuestro conocimiento. Las personas tenemos la capacidad de incidir en diferentes grados a nivel político, pero cuanto más nos involucramos en esa actividad, mayor es nuestra capacidad para cambiar las cosas.

Es así que la política no solo ocupa espacios en nuestra realidad, sino que se ha transformado en protagonista habitual aun de nuestros espacios de ocio y entretenimiento, de la mano de diferentes productos que parten de temas políticos para informar, entretener, etc. En el camino inverso, la política también ha tomado elementos de la ficción y el cine, sobre todo para la elaboración de spots publicitarios y campañas electorales en las que vemos producciones muy cuidadas desde el punto de vista estético, y a los propios protagonistas casi como figuras del mundo del espectáculo. Es que el rol de los medios de comunicación es tan fuerte hoy día, que esos elementos del entretenimiento han permeado hábitos que van desde la manera en que compramos, hasta cómo educamos a nuestros hijos.

Si bien, siempre ha existido un interés por tomar la política como un tema de referencia para la redacción de novelas literarias, o la creación de películas y series de televisión, nunca antes una serie con elementos políticos ha tenido el éxito de House Of Cards. Tal vez su antecesora más célebre es The West Wing, que cuenta las historias en ese sector de la Casa Blanca, durante la administración del presidente Bartler, interpretado por Martin Sheen. Si se quiere, The West Wing muestra un costado de la política muy ajustado a la realidad, pero con una mirada siempre positiva. House Of Cards, en cambio, arroja una perspectiva sombría, en que la política se reduce a juegos de poder tras bambalinas, intrigas y la mera satisfacción de intereses personales. Esos elementos bien pueden aparecer en teleseries dramáticas, desde la década de 1950 en adelante, pero lo que tal vez hace creíble toda esta situación es la calidad de las actuaciones y la tensión dramática del guion. Me faltarían elogios para describir la calidad actoral de Kevin Spacey, que interpreta a Frank Underwood, un congresista del sur de Estados Unidos, quien casi por casualidad logra acceder a la presidencia. Robin Wright hace el papel de Claire, su esposa, quien a lo largo de la serie se va revelando como una pieza fundamental en el camino de su esposo a la presidencia, y luego a mantenerse en ella.

Uno de los rasgos que también aseguran el éxito de la serie es que va siendo escrita a medida que concluyen las temporadas y, por lo tanto, incorpora siempre elementos de actualidad y gestos o características del presidente, en función en ese momento.

Además, tiene un muy buen manejo de redes sociales de parte del equipo de producción que hace dialogar muchas veces a los personajes de ficción con situaciones o figuras del mundo real, a través de sus cuentas de Twitter, por ejemplo. Esto dota de una mayor cercanía a los personajes que uno ve por televisión, igual que puede ver a un presidente, diputado o cualquier miembro de un gobierno real.

Tras haber expuesto hasta aquí los elogios, debo decir también que por ser tan buena, realista y cruda, a veces House of Cards ha desilusionado a muchos, porque ven a la política como algo negativo, deshonesto y sucio. Esto, a mi entender, ocurre como resultado de los excelentes guiones y actuaciones, no porque la política lo sea, pero he ahí la magia de la industria del entretenimiento que, muchas veces, nos vende ilusiones, algunas veces positivas y otras negativas, pero siempre son eso: meras ilusiones.