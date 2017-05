Huecos en la azotea

En el mundo existen personas que durante buena parte de su vida han permanecido en el anonimato y, verdaderamente, deberían quedarse allí, pues cuando son figuras públicas se convierten en el hazmerreír del resto de los mortales.

No cabe duda que las recientes declaraciones del ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, más que fuera de lugar son una burla para los sufridos conductores que a diario debemos sortear los cráteres que adornan las calles del país.

Señor ministro, no dudo de su capacidad profesional que lo ha llevado a ser un buen ingeniero en Estados Unidos, sin embargo, parece que usted no ha entendido que está en Panamá, un país en el que los automóviles se dañan con frecuencia debido al mal estado de las carreteras.

Decir que usted “nunca ha caído en un hueco”, no fue la respuesta que hubiéramos querido recibir de un funcionario con el alto grado de responsabilidad inherente a su cargo. Con el debido respeto, le sugiero asesorarse mejor antes de ofrecer entrevistas que no lo ayudan en nada, y por el contrario, lo perjudican.

¿Y qué decir del respaldo que le brindó el presidente Juan Carlos Varela, cuando salió a defender su gestión? Permítame recordarle, señor ministro, cómo lo califican en las encuestas. Ese debe ser un termómetro para que usted se evalúe y pueda analizar mejor su gestión; para que mejore el rumbo en estos ya casi dos años que le quedan y logre salir con la frente en alto, con la satisfacción de haber realizado una labor digna de encomio.

Créame que para esto no se requiere contar con un buen equipo de relaciones públicas, pues hay algo que se llama sentido común, que casi nunca ponemos en práctica y, por eso, enfrentamos múltiples problemas.

Es muy positivo que se asfalten kilómetros de carreteras, pero también queremos que se brinde el mantenimiento adecuado a todas las vías, para evitar los gastos extraordinarios en la reparación de vehículos, debido a la inacción de una entidad a la que parece no importarle estar, junto a otras, permanentemente en el ojo de la tormenta.

Reitero, sus declaraciones dejaron un mal sabor de boca que seguiremos sintiendo cada vez que nuestros automóviles caigan en uno de esos huecos que usted dice no ver y, mucho menos, sentir. A eso se debe el título de este artículo “Huecos en la azotea”, porque si usted no los ve o no los siente, es porque están precisamente allí.

Creo que después de la andanada de críticas que recibió, usted pasó unos días muy candentes, que lo obligaron a recapacitar; entendiendo que, de seguro, no habrá más Knockout en lo que resta de su gestión.

Recuerde, ministro, antes de responder a cualquier interrogante, primero debe ordenar las ideas para utilizarlas y, de esta manera, salir mejor librado y sin levantar escaramuzas que lo obliguen posteriormente a dar explicaciones que, más que ayudar, tienden a empeorar las cosas.

El que oye consejos llega a viejo.