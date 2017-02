Humanidad sin fronteras

En la naturaleza hay diferentes tipos de sistemas. Una de las características que suele usarse para diferenciarlos es su grado de intercambio con los otros o con el mundo exterior. Así, tenemos sistemas abiertos que mantienen intercambios con el exterior, y cerrados que no permiten intercambio alguno y solo funcionan de manera individual y autónoma.

Esta analogía vale para nuestras sociedades, en las que también hay diferentes niveles de apertura con el mundo exterior.

Corea del Norte es hoy, tal vez, el único modelo de sociedad cerrada del mundo, pues sus habitantes reciben información controlada, previamente, por el Estado, y es muy difícil entrar y salir con libertad de ese país.

Por cierto, hay diferentes niveles de apertura y el mayor grado de este rasgo está vinculado directamente con la salud democrática de cada nación. Así, cuanto más cerrada es una sociedad, más difícil se hace para que en ella pueda hablarse de la existencia de una democracia plena. Recordemos que hablamos de sistemas.

Durante las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, ha tomado una serie de medidas tendientes a cerrar o dificultar el ingreso de ciudadanos provenientes de siete países, donde la mayoría de la población es musulmana. Quienes tengan pasaporte o hayan nacido en Irán, Irak, Siria, Yemen, Sudán, Somalia y Libia, no podrán ingresar a EU por los siguientes 90 días, al tiempo, que tampoco se habilitará la entrada por los siguientes 120 días a refugiados de ninguna clase o procedencia. A esta medida se suma la confirmación de la construcción del muro en la frontera con México.

Ambas acciones muestran un cambio en la política de EU respecto a sus fronteras y en la aceptación de ciudadanos de otras naciones. Hay quienes de inmediato acusaron al nuevo presidente de tomar medidas contra el islam, otros dicen que fomenta el odio y la persecución racial y religiosa, mientras que la mayoría de sus adherentes se muestra satisfecha con estas medidas que, justo es decirlo, fueron anunciadas durante la campaña electoral.

Más allá de lo injusto o no de estas situaciones, y de la división física que se crea, considero que en su momento se deberá enfrentar, ineludiblemente, el estado de la recomposición de los vínculos, no ya políticos ni diplomáticos con los países objeto de estas acciones, sino con las personas afectadas.

Pensemos por un instante en lo beneficiosa que ha sido la inmigración para el desarrollo de EU y de todos nosotros, recordando diferentes ejemplos de inmigrantes o refugiados que permitieron saltos tecnológicos, que mejoraron nuestras vidas.

¿Qué habría pasado si alguien hubiera negado la entrada de Albert Einstein, quien huyendo del nazismo buscó refugio en Estados Unidos? o ¿qué habría sucedido si el padre de Steve Jobs –procedente de Siria– no hubiese podido ingresar en territorio estadounidense?

Ejemplos como estos hay cientos, lo importante, más allá de reconocer el legítimo derecho de las naciones de controlar sus fronteras, es recordar que no importan las barreras que, para bien o mal, hemos creado de forma física o mental, porque lo cierto es que la raza humana no conoce de fronteras.

No perdamos de vista el factor humano de personas que, en su mayoría, solo buscan subsistir y tener la oportunidad de vivir lejos de la violencia, de las balas y las bombas; una desdicha que ellos no aprueban, no practican y no buscaron.