Humanizar la atención en salud

Recientemente se llevó a cabo un foro ciudadano para discutir los “mitos y realidades” de la ley “que establece la humanización de los servicios de salud, la prevención y la sanción de mala praxis en salud”. Antes de entrar en materia destaco, con preocupación, que el que fuera el anteproyecto de ley No. 078, aparece en etapa apenas preliminar en la Asamblea Nacional, y recordemos que nuestros diputados se fueron de vacaciones hasta el 1 de julio. Pero, esta es una oportunidad de prepararnos para el debate y participar, todos, en la discusión que se avecina.

En este contexto, reconociendo la necesidad de una normativa que contribuya a garantizar el derecho a la salud de la población, consideré pertinente ofrecer algunos puntos de vista que ayuden a comprender y enfrentar las causas de esta situación. No omito destacar que no existe ninguna investigación que cuantifique, de manera clara y objetiva, el fenómeno que nos preocupa. Habría que comenzar por medir la magnitud del problema.

Antes dejo establecido que toda reflexión sobre la atención de controversias entre usuarios y prestadores de servicios de salud requiere de, al menos, tres consideraciones: 1. El reconocimiento jurídico de los derechos de las personas frente a los sistemas de salud; 2. El contenido de la obligación de prestación en salud, y 3. La necesidad de que existan mecanismos alternativos a la resolución judicial del conflicto.

Entrando en materia, lo primero a considerar es que nuestra sociedad atraviesa una pérdida de valores sin precedentes. La impunidad está presente, y propicia la corrupción y el “juega vivo” en muchas situaciones de nuestra vida. Por ende, el personal de salud y todos los ciudadanos, también, estamos expuestos (desde niños) a esta influencia perniciosa. Pero no estoy afirmando que “deshumanización y mala práctica médica”, sean el producto exclusivo de la descomposición social que vivimos. Este es un factor muy importante, pero no es el único.

Por otro lado, el sistema de salud no cumple cabalmente su objetivo de garantizar la calidad y la calidez del trato. El Ministerio de Salud (Minsa) no ejerce, efectivamente, su función rectora, en especial, su capacidad para velar por la “garantía y mejoramiento de la calidad de servicios de salud individuales y colectivos”. Además, aunque entre la Caja de Seguro Social (CSS), el Minsa, y el sector privado, cubren el 100% de la población, lo hacen sin ninguna coordinación, lo que contribuye a la ineficiencia, inequidad y bajo rendimiento de los servicios que ofrecen. Ojalá la llegada del nuevo director a la CSS ayude a mejorar esto último.

Contribuyen a esta situación la falta de capacidad gerencial de muchas de nuestras autoridades, directores de hospitales y jefes de servicios; la ineficiencia, producto de la desorganización, propiciada por el descontrol y la corrupción; y, en no pocos casos, la indiferencia y falta de compromiso en la gestión pública. Todas generarán una sobrecarga en el trabajo para el médico tratante, sin la adecuada supervisión, sin normas ni protocolos de atención y, muchas veces, sin los suficientes instrumentos o insumos para una atención de calidad.

Otro aspecto fundamental en este debate son las escuelas de medicina, con un modelo educativo que privilegia los conocimientos profesionales y técnicos, dando por sentado que el humanismo no requiere ni experiencia ni conocimientos especiales. Esto provoca un distanciamiento del paciente desde la formación del futuro médico.

Como si fuera poco, la fuerte influencia de la cultura de “comercialización”, que nos viene del norte, convierte al paciente en cliente, a los médicos en proveedores, y propicia la competitividad y las ganancias. Sin el desarrollo del humanismo, el profesionalismo médico se transforma en corporativo, numérico y deshumanizante.

Y en medio de este complejo escenario está el paciente que, angustiado, deposita su confianza en la abundante oferta de procedimientos y tecnologías de la ciencia médica. Pero como esta no es perfecta, puede fallar o no llenar las expectativas de la persona, lo cual termina en frustración y sufrimiento que arruina la relación con el sistema, pues las falencias no son vistas como propias de la limitación de la ciencia o las estructuras, sino que serán atribuidas a la incapacidad o el desinterés por parte del médico.

Al final, la sola ley no solucionará el problema; hay que abordar los factores subyacentes señalados antes, comenzar por recuperar nuestros valores y virtudes, y vigilar que la aplicación de la ley no privilegie la conflictividad sobre la búsqueda de un punto de encuentro entre visiones compartidas, como el medio más efectivo para que el sistema cumpla su objetivo de hacer justicia.