‘Incidente de cumbia’ y afrodescendencia

Hace algunos días fui a una actividad típica en la escuela de mi hijo, celebrada en Mi Pueblito Afroantillano. Inicialmente me extrañó que solamente veía niños y jóvenes con cutarras, basquiñas, coleta y cebadera. Luego, con gran satisfacción, vi llegar a adolescentes del colegio vestidos de congos. Los jóvenes empezaron a bailar al son de los tambores y a recitar Incidente de cumbia, del poeta griego-panameño Demetrio Korsi. Igual lo hicimos mis padres, mis hermanos y yo, en secundaria. El poema es rítmico, envolvente, rico en sonidos, africanismos y muy gráfico. Pero ahora adulta, algo hizo cortocircuito en mi cabeza, pues el alto contenido violento de este poema no lo hace recomendable para niños. Su enseñanza en secundaria se estimula, dada la ausencia de poemas que exalten a la raza negra. Estereotipa al varón afrodescendiente como matón, alcoholizado, preferido frente al blanco. Estereotipa a la negra como bochinchosa, femme fatale y lanza epítetos a su cabello “cuscús”. No fue escrito desde un corazón afrodescendiente, por lo tanto, no refleja las complejidades del afro con respecto a sí mismo, al mundo hispano ni al blanco. Un colega cirujano afrodescendiente agregó a mi queja en las redes sociales: “estimula el feminicidio”. Vemos que, al final del poema, Chimbombó mata a Meme en un arranque de celos. Los mismos educadores y padres que protestaron y marcharon para eliminar la ley de educación sexual celebran este poema. Pero aquí no cabe la doble moral.

En Panamá, todavía se lucha en las escuelas con cada cambio de gobierno que se permita a las niñas de origen afrodescendiente utilizar sus trenzas, que forman parte de su herencia cultural y de su biotipo. Vemos lo mismo en algunas empresas. Panamá, crisol de razas, no crea textos en literatura infantil y juvenil que rescaten el origen afrodescendiente, exalten la multiculturalidad de nuestro país o permitan a los niños verse reflejados en modelos positivos. Los afrodescendientes han dado a la patria presidentes, deportistas, profesionales en todas las ramas. Yo crecí con la nana “sapito túngara, túngara”, llena de africanismos. Rescata Porfirio Sánchez Fuentes, en su ensayo Presencia africana, palabras como calungo, chocao, fulo, talingo, guarapo, ñáñara, burundanga y tantas más, que forman parte de nuestro hablar cotidiano. África habla diariamente a través de nosotros, panameños. Pero es desde el centro de la misma comunidad afro que deben salir las historias, los relatos, los poemas y los cantos que reflejen el camino recorrido desde el siglo XV, cuando llegaron los primeros negros esclavos, y retomada con los afroantillanos durante la construcción del Canal. Mientras tanto, conmemoremos con nuestros hijos el Mes de la Etnia Negra, cantando canciones con africanismos que celebren el aporte de esta raza a la sociedad panameña y pongamos de lado los textos, actitudes, así como estereotipos que deshonren esta herencia.