Inclusión productiva y laboral

En febrero 2017, Efosa Ojomo, investigador del Instituto Clayton Christensen de la Universidad de Harvard, publicó un artículo en The Guardian, bajo el título: “En su obsesión con erradicar la pobreza es donde el desarrollo se ha equivocado”, en el que argumenta que erradicar la pobreza no es lo mismo que crear prosperidad, y que nuestras estrategias no crean desarrollo sostenible, pues están dirigidas a resolver el problema equivocado.

“Debido a que la pobreza casi siempre se manifiesta como una falta de recursos en las comunidades pobres: alimentos, agua potable, saneamiento, educación, salud, etc., es razonable teorizar que la pobreza es un problema de recursos. Por lo tanto, sobre la base de esa premisa, ejecutamos una estrategia de asignación de recursos de los que carecen las comunidades pobres para resolver el problema. Pero, aunque podamos aliviar la pobreza, no hacemos mucho más”.

Ojomo sugiere que la sola asignación de recursos y obras de infraestructura, sin la implementación de procesos complementarios orientados a crear autonomía y empoderamiento económico, solo acentuará la dependencia de sus beneficiarios de la asistencia estatal en un futuro. En lo que va de siglo, Panamá quintuplicó su economía y creó 800 mil empleos, pero más del 40% de sus trabajadores es hoy informal; 600 mil personas (15% de sus habitantes) viven en asentamientos informales; el 23% de sus jóvenes no trabaja ni estudia (2016); el 19% de su población fue víctima de delito (6% en el 2008) y tiene la décima peor distribución del ingreso en el mundo (en 1999 era la cuarta).

El sistema educativo –históricamente divorciado de la realidad laboral– sirve de plataforma para la perpetuación de las desigualdades. La mitad de los jóvenes que comienza su educación premedia y media no la termina; el 95% de los graduandos humildes busca trabajo y de aquellos que ingresan a la universidad, solo el 20% se graduará.

Esto significa que por cada 200 muchachos que ingresan a la educación media en escuelas públicas, 100 se graduarán, y de los 5 que continuarán a la universidad, apenas uno será profesional (1 de 200); pero él tampoco tiene asegurado un empleo debido a la desconexión entre la oferta educativa y lo que requieren los empleadores.

Si no encontramos la forma de integrar a los otros 199 jóvenes a la sociedad productiva, estaremos cultivando futuras generaciones de dependientes de subsidios y programas asistencialistas. Esto pasa por la inclusión de beneficiarios de programas de asistencia, formalización de informales e integración (educativa y laboral) de los ninis.

En los últimos dos años se generaron 76% más empresarios que en los 10 años anteriores juntos. La agricultura, el comercio, la construcción y la logística aglutinan a un 41% del empleo, al 66% de los trabajadores independientes y al 57% de los empresarios del país, por lo que representan oportunidades concretas de inclusión para grupos vulnerables, a través del emprendimiento y el encadenamiento productivo. El Estado no puede solo. El reto no es crear empleo, sino crear empleo incluyente.