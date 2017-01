Índices de inseguridad y reducción de homicidios

Es una buena noticia que los índices de homicidios hayan disminuido y que Panamá quede fuera de los países en estado epidémico, entre los que estaba anteriormente. Sin embargo, esto no significa que la criminalidad y la violencia, per se, hayan disminuido, todo lo contrario, ahora la violencia es más intensa, la saña es más marcada y el delincuente, más osado.

No valorar otros delitos de alto impacto, que tienen incidencia diaria en la vida del ciudadano, es mirar a un lado y desatender un asunto que afecta mucho al panameño. Los hurtos, robos simples, asaltos con armas de fuego, violación carnal, violencia doméstica, feminicidios, maltratos a los menores y la estafa, son hechos delictivos que superan el número de homicidios anuales, por lo tanto, el entorno del ciudadano común es más hostil y la inseguridad se convierte en algo intolerable.

La inseguridad no es sinónimo de ineficiencia policial. La Policía Nacional hace su trabajo, no obstante, se piensa erróneamente que el manejo del delito es “policializando” la seguridad. Combatir el crimen es una cadena de transmisión del Estado y de la sociedad; es un trabajo coordinado entre todos los actores de control social. Un desajuste en esa cadena de esfuerzo, echa por tierra lo actuado. Si la justicia no actúa de forma apropiada, ya sea por falta de presupuesto, recurso humano limitado o porque el Instituto de Medicina Legal mendiga dinero para dilucidar, de manera científica, quién cometió el delito, entonces, no podemos esperar resultados positivos.

¿De qué vale que se reduzcan los homicidios y se incauten toneladas de drogas, si no aprehendemos, enjuiciamos y condenamos a los criminales? He ahí el problema que, a mi juicio, frustra al ciudadano, quien no denuncia el delito del que ha sido víctima. ¿Para qué hacer la denuncia, si no prosperará? Esta actitud de la víctima, oculta y concentra una cifra negra de delitos, lo que nos hace suponer que la cantidad es mayor, pero no se refleja en las estadísticas oficiales. Es un error hacer contrastes estadísticos para convencer al ciudadano de que los programas de seguridad del Gobierno son un éxito. Creer que esto convencerá al ciudadano y que se retornará, como un rédito político, se puede convertir en un bumerán con efectos más dañinos que beneficiosos. Lograr índices de seguridad óptimos requiere mucha voluntad política, de forma que el ciudadano recobre la confianza que hoy está en el piso. No es una tarea fácil, pero tampoco imposible de lograr, si el Gobierno emprende acciones a mediano y largo plazo, como la adopción de una política criminológica de Estado, integral, permanente y sostenible.

El Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, que coordinó la elaboración de la política criminológica, abre sus puertas para asistir en lo que se necesite. Hagamos el intento.