Indolencia humana en un video

Los seres humanos cada día demostramos más el poco importa por las tragedias que afectan a nuestros semejantes, al punto de que cuando nos hallamos ante un hecho como el sucedido hace pocos días, cuando un hombre prefirió salir por la puerta falsa del suicidio ante una situación desesperada, quienes estaban ahí, en vez de persuadirlo para que desistiese de su acción, echaron mano a sus dispositivos móviles para obtener la mejor toma de aquel que vivía la calamidad y esperaba el momento preciso para lanzarse al vacío.

Esto demuestra que la sociedad está enferma y que parece preferir alimentarse del morbo y lo negativo. Ya no podemos decir que es una cuestión de los medios de comunicación, para excusar la conducta que asumimos o el comportamiento de nuestros hijos. No, más bien es parte de los pocos valores que hay en la conciencia del individuo. Y lo peor es que no solo grabamos las imágenes, sino que las compartimos en las redes sociales. Asumimos el papel de “comunicadores”, pensando que informamos a la ciudadanía sobre un hecho que acaba de ocurrir.

Cuando estudiaba periodismo este tipo de situaciones fueron objeto de discusión por los compañeros de clase, y siempre llegamos a la conclusión de que si bien debían darse a conocer, no se debían mostrar al público sin antes advertir que tenían elementos muy fuertes. En cambio, las redes sociales se han convertido en el canal para difundir imágenes, sean fotos o videos, sin ningún tipo de censura ni advertencia de que pueden afectar a quien las observe.

Tomar la decisión de suicidarse tiene muchas interpretaciones, algunos consideran que esa acción es una cobardía, habrá quienes piensen que se trata de un acto valiente y quizás alguien diga que es una mezcla de ambas, pues hay que tener valor para quitarse la vida, y cobardía, porque es una forma de salir de un problema, pero creándole un problema mayor a los familiares.

No hablo de censurar a las redes sociales; quienes nos debemos abstener de proyectar, reproducir o compartir dichas imágenes somos nosotros. Reflexionar que le provocaremos más dolor a la familia del infortunado que decide quitarse la vida.

Desde la aparición de internet y desde que se crearon las diferentes herramientas de comunicación, se ha dicho que la tecnología es una especie de esfera que contiene lo bueno, lo malo y lo feo. Por eso, está en nuestras manos decidir qué queremos proyectar.

Si uno de esos aficionados al periodismo presentes en ese lugar, en vez de tener su dispositivo para captar el infortunado momento, hubiera tratado de persuadir al hasta entonces potencial suicida, y otro más le hubiera dado aviso a las autoridades, quizás ese señor aún estuviera con vida, pero prefirieron dar a conocer el hecho como si de verdad trabajaran para algún medio y transmitieran una cobertura en directo. No hay duda de que nuestra sociedad está falta de valores y principios morales, elementos indispensables que no se enseñan en un colegio, sino que forman parte de la educación que nos dan desde niños en los hogares. Dependiendo de cómo vaya creciendo el ser humano, así mismo se afianzarán estos valores a lo largo de su vida y se los transmitirá a los hijos. El mensaje es claro, iniciemos una cruzada para rechazar imágenes de contenido sensible. No verlas ni compartirlas es una forma de adecentar el uso de las redes. Basta ya del morbo y la vulgaridad en estos espacios.