Inseguridad, leyenda urbana

Con el disenso social generalizado, que promueve la percepción de inseguridad en el país, resulta inverosímil que las autoridades no acepten, ante la falta de una política de Estado, que los gobiernos electos cada lustro estén destinados a sufrir los embates de la criminalidad criolla y el crimen organizado transnacional.

Basta de emplastos, si analizamos con detenimiento el contexto nacional, cada programa de gobierno de los últimos 20 años, ha simulado contener la estrategia más adecuada para minimizar la incidencia criminal, quedando en evidencia la incapacidad de observar la tendencia mundial, para el debido manejo en la atención del problema de la criminalidad, que se fundamente en los postulados de integración en materia de educación, justicia social y economía principalmente, ligados a su vez con el desarrollo humano sostenible, participación ciudadana, derechos humanos, política decente, seguridad ciudadana, donde el eje rector sea la prevención y no dirigir nuestros esfuerzos hacia un estado de sitio.

Toda la clase política tradicional es la responsable de la incredulidad y percepción de inseguridad que tenemos nacionales y extranjeros, que nos vemos afectados por los últimos acontecimientos con connotaciones negativas para nuestro estado psíquico, puesto que lugares donde se suponía que existía un alto nivel de protección y seguridad, han evidenciado la carencia de mecanismos de seguridad adecuados que faciliten la sana convivencia. Es evidente que ante un hecho violento como el sicariato y hechos criminales de gran impacto que denotan extrema violencia, que revisten características propias de otras latitudes y que se pueden interpretar como hechos aislados, no existe forma humana de impedirlo, pero ¿Qué hacemos para que nuestra niñez y juventud no imite este comportamiento? No es un secreto que nuestros jóvenes son acechados por los tentáculos del crimen organizado.

La mejor estrategia que existe para contrarrestar la criminalidad es la concertación nacional en materia de seguridad, una política de Estado, con el nombre que se considere el menos represivo y que denote una política integral, lo que nos debe llevar al pleno convencimiento de que las cárceles no son, ni serán el elemento de reinserción por excelencia, así como tampoco la represión invasiva, sin mecanismos técnicos especializados que garanticen un Estado de derecho y democrático, puesto que el sistema penal acusatorio por si no lo hemos comprendido, es garantista. Obcecados por el protagonismo, la falta de conocimiento y rodeados de inescrupulosos, se desarrollan estrategias que solo generan intranquilidad y resistencia al cambio.

Con justa razón, parece denotar asertividad, el escritor Elías Neuman, que publico el libro: Los que viven del delito y los otros; quien hace una clara definición de la problemática existencial en el manejo de la criminalidad y quienes, de una manera u otra, sacan provecho ante la incidencia de hechos delictivos que trasciende al interior del simple espectador, como de aquel que escucha, lee o recibe en la actualidad una cadena tecnológica viral.

No hay efecto sin causa, las voces que claman justicia, quienes demandamos más seguridad y una sociedad verdaderamente equitativa, transparente, democrática y representativa, con justicia social, lucharemos y manifestaremos continuamente la inconformidad, que no radica solamente en nuestra percepción como leyenda urbana, puesto que los errores en la forma de abordar los problemas de nuestra realidad nacional son evidentes y necesitan un manejo con visión estratégica para ser realmente de nuestra sociedad un ejemplo a seguir y lograr un país más seguro.