Inteligencia emocional, clave para los panameños

El control de las emociones es una de las claves para lograr los objetivos. Uno puede ser muy capaz y estar en óptimas condiciones físicas, pero todo puede echarse a perder si no logramos controlar las emociones.

“Panamá no es la gran cosa. Es un equipo normal, terrestre, que se le puede ganar”. El que habla es Jorge Salomón, presidente de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras. Y ya leo a varios panameños que se han enojado con sus declaraciones. Damas y caballeros: Honduras hoy solo cuenta con una carta a su favor de cara al partido ante Panamá, y esa carta es la palabra, la agresión verbal, el insulto, en busca de un solo objetivo, desenfocar emocionalmente al cuerpo técnico y jugadores. ¿Por qué es la única carta que tienen? Por el buen presente táctico de Panamá y el mal presente futbolístico de los catrachos. No puedo sacarme de la cabeza el partido de la Copa Centroamericana en donde ellos ganaron porque, con la palabra, sacaron de sus casillas al Bolillo y jugadores. No hay que caer de nuevo en su juego. Panamá hoy tiene mucho más fútbol que Honduras. Esto no quiere decir que va a ser un partido fácil, pero sí quiere decir que, si se controlan las emociones (si no se pierde la cabeza), las posibilidades más grandes de vencer estarán del lado de los panameños.

Son todas las partes de la selección las que deben tener bien claro esto: fanaticada (hay que llenar el Rommel y demostrar que son un jugador más, sin violencia), medios de comunicación (no queramos vender amarillismo, esto solo resta y desvía la atención), jugadores (es clave concentrarse al 100% en la pelota) y cuerpo técnico. Bolillo: Pinto te va a volver a buscar; te va a volver a decir cosas que te harán enojar; te va a querer ganar de esa manera, porque en la cancha ya demostraste que estás mejor. A concentrarse solo en lo futbolístico. Panamá sigue evolucionando. Ante Costa Rica contó con un oficio que pocas veces se le ve en partidos tan complicados. Ese es el camino. De esta manera, la victoria estará más cerca.

Lo último: Godoy hizo ante Costa Rica la gran Mascherano vs Panamá en Copa América Centenario, y le salió bien: Giancarlo González se fue expulsado. Cuidado que el martes, el árbitro, pondrá mayor atención a este tipo de recursos. A seguir controlando la inteligencia emocional, que es lo que los mantiene con la ilusión intacta de ir por primera vez a un Mundial.