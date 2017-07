Interrogantes que persisten

M anifiesto una vez más que gracias a la modificación presentada por el suscrito al proyecto de ley 1 de 23 de abril de 1990, el crimen del padre Héctor Gallego no prescribió. El parágrafo bendito del proyecto, en mi condición de legislador, expresó lo siguiente: Cumplida la investigación del homicidio del Dr. Hugo Spadafora “el Procurador General de la Nación podrá, de oficio o a petición de parte, asignarle la investigación de otros homicidios”, como lo fue el caso del sacerdote desaparecido, a un mes de prescribir su asesinato, reforma que incluso salvó la ley de ser declarada inasequible por violar el artículo 19 de la Carta Magna. A pesar de que según las investigaciones existen dos prófugos de la justicia comprometidos con lo que hoy se podría saber, que fue un horrendo crimen pocas veces registrado en la historia de Panamá. Las incógnitas que se despejaron con la confesión de Manuel A. Noriega antes de su fallecimiento y lo dicho por la hermana del padre, Edilma Gallego, a través de los medios, fue la parálisis de los organismos investigativos que tenían que cumplir su misión de llamar a un interrogatorio a todos los funcionarios, no importaba su cargo o rango, para despejar las incógnitas que luego de 46 años hoy aclaran en cierto modo el panorama de “una muerte anunciada”.

Intereses de los altos y bajos mandos, según las declaraciones extemporáneas de Noriega, contra un sacerdote, no se justificaban. Estas contradicciones merecen que hoy el Ministerio Público y la Iglesia tomen la palabra para buscar las vías legales que permitan reabrir este sonado caso que golpeó a la sensible población santafereña en Veraguas. En un momento específico, el amigo de Gallego, Jacinto Peña, residente en Santa Fe, identificó el atuendo personal del padre Héctor, así como una moneda usual del sacerdote, en una fosa cerca de Tocumen. Ese escenario no debió cerrarse así, alegremente; por el contrario, mereció un tratamiento de alta y responsable consideración e investigación cuidadosa por los especialistas o técnicos en criminalística. Y si fuese necesario, buscar asesoramiento de otras naciones, pues el caso no debió morir allí. Si esas pertenencias encontradas identificadas por el testigo clave pertenecían al padre Gallego, por qué no se le dio seguimiento hasta el final. Y dónde están esos atuendos.

Si esas históricas y espeluznantes declaraciones del señor Noriega a la hermana del padre hubiesen sido recogidas por el Ministerio Público, muchas teorías en torno a este suceso sin parangón en la historia hubiesen sido aclaradas en vida. Repito, hay responsabilidad por omisión o no del Ministerio Público. Muchas grandes figuras de una época de la historia de Panamá ya no pueden o podrán dar testimonio de lo acontecido en Veraguas el 9 de junio de 1971 y días siguientes en los cuarteles de Panamá.