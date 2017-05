¿Justicia o igualdad?

La reciente opinión del procurador de la Administración en relación a la supuesta inconstitucionalidad que se le endilga al Código de la Familia por definir el matrimonio como la unión de hombre y mujer, ha vuelto a calentar un tema de por sí nada simple. La argumentación del procurador no deja de tener tintes de sofisma al estructurar su razonamiento mediante una mecánica formalista, esgrimiendo ciertos principios del derecho internacional que señalan, como obligatorio, el cumplimiento de los convenios internacionales.

Lo que el procurador no cita en su enjundiosa elaboración es que el Alto Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, en sentencia del 9 de junio de 2016, ante una demanda similar falló de manera unánime que “no existe el derecho al matrimonio homosexual” como derecho humano fundamental.

Dicho fallo desató la controversia que señalaba que el artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos era discriminatorio, norma que se asimila al artículo 17 del Convenio de San José (Convención Interamericana de los Derechos Humanos) en donde se establece que el matrimonio es “la unión entre un hombre y una mujer”.

El fallo del más alto Tribunal de Derechos Humanos del mundo no se asentó, como hizo el procurador, en la aplicación de la doctrina de aceptación convencional de los tratados internacionales, sino que, los 47 jueces hicieron profundos análisis filosóficos (elemento inexistente en este fallo local), científicos, sociológicos y antropológicos entre otros, estableciendo que, obviamente, cada Estado puede asumir la posición soberana que considere adecuada en este tema, en consecuencia, el criterio de tan alto tribunal no subordina la legislación interna a las convenciones internacionales, como lo pretende el procurador.

En Panamá, el artículo 26 del Código de la Familia embona perfectamente con el numeral 2 del artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el numeral 1 del artículo 34 prohíbe expresamente el matrimonio de personas del mismo sexo, en otras palabras, es voluntad del Estado panameño no permitir matrimonios de personas del mismo sexo.

La tesis fundamental del procurador, que Panamá al no aceptar el matrimonio gay está violando las convenciones sobre derechos humanos que ha firmado, es falsa. Las convenciones sobre derechos humanos pretenden primariamente, la igualdad subjetiva ante el fenómeno legal de las decisiones jurisdiccionales. No obligan al ejercicio legislativo discriminatorio para satisfacción de una minoría, tal cual lo entiende el Tribunal de Estrasburgo. En ninguna de tales convenciones se obliga a los Estados a legislar en función de “predilecciones sexuales”. El matrimonio es una institución legalizada con el fin de promover y asegurar un fenómeno: la creación de vida mediante la maternidad. La vida surge por interacción de contrarios, no puede haber creación de vida en la interacción de iguales.

Este principio está en la naturaleza, que no tiene prejuicios ni costumbres. El matrimonio no pretende hacer exclusión subjetiva alguna, simplemente es una institución que prevé la legalidad de la unión física y espiritual de dos personas de sexualidad opuesta, por razones existenciales, no por predilección sexual; esta, se puede comprar o desechar, la capacidad de dar vida no. Muchos convenios internacionales de mayor trascendencia se incumplen, ahora se pretende enrostrar sanciones por una situación que puede ser atendida en otras formas, no forzando una legislación para legalizar y satisfacer predilecciones sexuales, sino atendiendo la conciencia de las mayorías.