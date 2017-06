Leche, agroalimento estratégico

Los que hemos tenido la bendición cristiana de ser padres o madres valoramos la importancia de la leche materna, después de la leche de vaca, en la crianza de nuestros hijos y nietos. Cuando el pasado 17 de mayo leía en La Prensa la noticia de que la multinacional Nestlé no le recibiría más leche grado C o industrial a los productores de la ruta más lejana a la fábrica en Natá (Coclé) desde Quebro, Mariato y el resto de la provincia de Veraguas, conformada por más de mil pequeños lecheros, quedé impresionado cuando entendí la causa: la importación de productos semielaborados a base de soya que compiten en precios -pero no en calidad- con la leche bovina, alimento estratégico del hombre desde el inicio de la humanidad, al igual que la de cabra y ovejas.

Creo que esta gota derramó el vaso de quienes, por diversas razones, luchamos por defender la producción nacional y nuestra seguridad alimentaria bajo los lineamientos de la FAO, la institución de la Organización de las Naciones Unidas para velar por la agricultura y la alimentación del mundo.

Hace 40 años, cuando ingresé a la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Federal de Santa María, en Río Grande del Sur, Brasil, escuché al decano decirnos a más de 100 estudiantes: “Aquí aprenderán a curar y prevenir las enfermedades de los animales que le sirven de alimentos, como leche, carne y lana, a nuestros habitantes, porque la alimentación es fundamental para la convivencia pacífica de nuestra humanidad”.

No entiendo cómo el Gobierno por intermedio de la “nefasta” institución Aupsa, dirigida por un pediatra, usurpador de funciones de un médico veterinario, según su ley, permite tan grande distorsión económica al admitir la importación de reemplazos de leche bovina que, por razón de precios, están “sacando” del mercado nacional la leche, hoy de Veraguas y después del resto del país, con el único objetivo de beneficiar a importadores y comerciantes inescrupulosos que atentan contra nuestra producción nacional.

Ya fue el arroz de Guyana, que el mismo Instituto de Mercadeo Agropecuario importó en plena cosecha de la producción nacional y que para “sacar la pata” decidió comprarles a los arroceros su producción, que hasta hoy no les han pagado, y será la causa de que no puedan sembrar en el próximo ciclo 2017-2018.

También con la importación de ganado en pie y carne de Nicaragua, país calificado en riesgo para el mal de “vacas locas”, tuberculosis y brucelosis bovina, enfermedades de las cuales somos libres, y nos ubican como el país de la región con los mejores indicadores en sanidad animal.

Recuerdo parte del discurso del presidente al inaugurar la Feria Internacional de Azuero en abril de 2015: “Quiero decirles que haré todo lo que tenga que hacer para apoyar al sector agropecuario”. ¡Hasta ahora ha sido todo lo contrario!