Legado cultural y comprensión de los hechos

Para el desarrollo de un país existen planteamientos técnicos que resultan importantes para la adecuación del proceso urbanístico y, con este, un mejor desenvolvimiento de sus ciudadanos, mejorando la calidad de vida y favoreciendo al visitante, lo que resulta muchas veces en una aventura inolvidable. Dentro de ese marco, las ciudades históricas son puntos atrayentes en la agenda de todo viajero, que ve en nuestra América esa magia que envolvió la colonización, sus vicisitudes, aciertos e incongruencias. Producto de esa proeza, se erigieron las ciudades hispanoamericanas, con sus variantes especificaciones, concebidas como ciudades organizadas bajo un concepto militar.

El resultado de esa implementación es autoría de los ingenieros militares de la época y dio como resultado, ciudades más protegidas y de uso múltiple, que sirvieron de base para el intercambio comercial y marítimo. Puntos de referencia vulnerables, si tomamos en cuenta el gran desarrollo de la piratería por parte de los grandes imperios europeos. De ahí la supremacía por conquistar nuevos territorios y apropiarse de sus riquezas.

Es merecedor el hecho de que, a través del emplazamiento de Panamá La Vieja, en lo que hoy conocemos como San Felipe, Antonio Fernández de Córdoba, capitán general del reino de tierra firme, adoptara un sinnúmero de cambios para su mejor defensa. La mañana del 21 de enero de 1673, delineó los mejores lotes para las órdenes religiosas, que trajeron consigo el conocimiento, a través de nuevas propuestas, como fue la primera universidad en manos de los jesuitas; también modelos de negocios y el intercambio a través del mar (en Panamá La Vieja su uso era restringido por la topografía del área), mediante el cabotaje entre los cantones del Pacífico oeste y la capital.

Merecer tan prestigiosa distinción, como patrimonio de la humanidad, lleva a la memoria la transformación de la nueva Panamá en los diversos eventos escenificados a inicios del siglo XX, cuando Colombia por la incapacidad de atención hacia sus provincias, produce la separación de Panamá, dejando a su suerte el destino de la patria, en la conflagración conocida como la Guerra de los Mil días, entre conservadores y liberales.

Sin duda vendrían cambios significativos en lo social y económico, ante una ciudad que presentaba un aspecto lúgubre, que se hace evidente en los relatos y fotografías de Eadweard Muybridge (1870) en su paso por el istmo.

Con la incursión de los franceses en la propuesta de un nuevo canal transístmico y el advenimiento en un cambio de orden mundial, irrumpieron en la arquitectura panameña nuevos elementos en el campo del diseño, transformando la fisionomía de los corregimientos de San Felipe y Santa Ana.

Es preocupante que, a la fecha, no hayamos podido comprender que “ciudad histórica” no es “ciudad de rumbas”, de jolgorios ni de representaciones que transfiguran el proceso y participación de la memoria histórica, generando todo tipo de dudas en cuanto a su evolución, pues el visitante solo percibe el entorno como “casas bonitas y gente de buen vivir”, y es que a la falta de un programa de información, las imprecisiones no se hacen esperar. Por ello, es importante que, con carácter urgente, se reglamente sin preferencias el uso de las aceras, calles, parques, plazas e iglesias, así como proponer la regulación referente a la circulación vehicular, como también al consumo exagerado de licor y a la reutilización de espacios en edificios públicos en los que el artista panameño tenga vigencia, y validar el recorrido del Casco Antiguo con guías expertos, además de exigir la presencia de artesanos nacionales –no extranjeros– para la promoción y venta de productos relacionados al distrito histórico.

La distribución autorizada de material explicativo sobre valores únicos excepcionales, por los que la Unesco declaró“Patrimonio Mundial de la Humanidad” el Salón Bolívar y el Distrito Histórico de San Felipe y Santa Ana, el 7 de diciembre de 1997, deberá ser materia de estudio obligatoria para los habitantes, comerciantes y futuros inversionistas, para el mejor desenvolvimiento de sus quehaceres y la clara comprensión y uso del patrimonio edificado, solo de esa manera estaremos cumpliendo con el objetivo principal: preservar–conservar nuestro legado cultural.