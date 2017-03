Ley universitaria, selección y no reelección

En la edición del 25 de agosto de 2016, de este mismo diario, me refería a la meritocracia, como elemento fundamental para seleccionar a quienes contribuyen con sus conocimientos y experiencias a dirigir la casa de Octavio Méndez Pereira.

Luego de escasos cuatro meses de la nueva administración hay un interés inusitado por reformar la ley que tutela las actividades académicas y de investigación en la Universidad de Panamá (UP). ¿A qué se debe ese interés? ¿Qué cambios medulares se pretenden hacer? ¿Se requieren estos, realmente, para tener una educación superior acorde con las necesidades de nuestra sociedad?

Una de las reformas propuestas es la vinculada a la reelección de las autoridades. La ley actual lo permite de forma indefinida.

¿Por qué ha olvidado el nuevo rector que en el año 2011 recorrimos la universidad para manifestarnos en contra de la reelección? ¿A qué se debía la oposición en ese momento? ¿Tan solo a intereses personales o, simplemente, se suponía que el posible contendiente estaba en capacidad de mover todos los hilos del poder y la politiquería, para ser reelecto como, efectivamente, lo fue? No se dio una reelección adicional en 2016, debido a la presión popular.

Según mi conocimiento, no se ha demostrado que la reelección favorezca el desarrollo de la educación superior. En el ámbito secular, ha contribuido al establecimiento de dictaduras. De ahí que, de reformarse la ley, la reelección debe quedar estrictamente vedada. ¿O es que acaso dentro de los 4 mil profesores que laboran en la UP no hay alguno que sea digno de ejercer como rector? Si así fuese, estaríamos muy mal.

Por otra parte, la ley debería establecer perfiles académicos, de validez universal, para todas sus autoridades; así como poseer un doctorado en su especialidad y experiencia en investigación, que es la actividad primaria de la universidad, según la norma.

Una alternativa más saludable sería que la ley establezca una junta de síndicos, idóneos, que representen los diferentes sectores del país; ellos seleccionarían y designarían al rector y a las autoridades basados en un perfil, previamente establecido que denote productividad, tanto académica como de investigación. Esto último terminaría con el populismo, que ha sido la práctica común en las elecciones que se han realizado en la UP en los últimos 20 o más años, sin excepción. De la misma manera, los institutos que juegan un rol de importancia nacional, deberían contar con una junta directiva integrada por sus usuarios para velar, en conjunto, por el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las expectativas sociales. Si las reformas a la ley no van a la par de la transformación de nuestra filosofía laboral, incluyendo valores éticos–estéticos, y si no se propugna por un desarrollo científico–práctico, se convertirán en un instrumento sin resonancia alguna, más que aquella que impulsa al populismo. Únicamente es un cambio cosmético e improductivo.

No a la reelección de las autoridades universitarias, no a la demagogia, al populismo y al amiguismo. Sí a una educación superior de calidad que contribuya al desarrollo nacional, a superar las barreras de la ignorancia y coadyuve al perfeccionamiento de la educación básica y media. La patria lo demanda.