Libertad de expresión sin tapujos

Son muchas las deficiencias o fallas –para hablar en buen castellano– que tiene nuestro país y los ciudadanos que vivimos en él.

Una de estas es la forma como algunos creen que tienen el derecho de coartar la libertad de tránsito de los demás por un problema que ellos mismos pueden resolver y en formas más creativas.

Esto se lo debemos al sistema que imperó cuando había una dictadura y sentíamos que debíamos tomarnos las calles para protestar. Ahora eso es ilegal, pues afectamos no al sistema, sino al ciudadano común, que no tiene la culpa. Ya sea que se trate de viejitos, homosexuales o incluso de enfermos de una clase especial, nadie debe protestar de esta forma ni chantajear al Gobierno por lo que se merecen o no. Tampoco lo deben hacer los “buseros locos”, conductores de los “diablos rojos” (o del color que sean), los taxistas, los ladrones, los maleducados que no respetan a nadie; ni los piratas del tipo que sea, quienes deberían estar presos por tomarse derechos que no tienen.

¡Eso no es libertad de expresión ni de opinión!

¡Ah!, por supuesto, menos esos diputados (antes legisladores) que no trabajan nunca y se roban nuestros fondos para sus campañas personales, que ahora creen tener el derecho de criticar y hablar mal de otros, cuando fueron ellos los que cometieron crímenes comunes, sin mencionar los de tipo electoral o político. Me refiero a los Chello, Afú y esos que fueran señalados por los narcos, los testaferros o los amiguitos de los narcos... ustedes los conocen.

¡Cuántos males tiene este país! Ahora algunos nos quieren hacer creer que son el futuro de Panamá, sin verse el rabón de paja que tienen después de todo lo que hizo su partido, y juegan al olvido del panameño común e ignorante político. Ya los vemos cantando –como las sirenas– dulces melodías, para devorarnos después. Es tiempo de que les hagamos pagar por sus delitos, para que no vuelvan a robar ni nos usen para ello.

Debo citar al columnista de La Prensa Carlos Guevara Mann, quien en su artículo del 3 de mayo pasado señaló algo muy puntual y acertado al referirse a los monopolios mediáticos vinculados al poder económico y político. Estos idiotizan a los pueblos, bombardeando a diario con verdades a medias y mentiras que no están libres de manipulación. Le pidió al presidente que vetara la ley que crea un nuevo distrito con el nombre del dictador y violador de la libertad de expresión Omar Torrijos; y le hizo saber que con los maleantes de una narcodictadura y los represores de la libertad de expresión no se dialoga. Por esto, entre otras cosas, le solicitó que exija respeto a la voluntad popular y, sobre todo, libertad de prensa en Venezuela.

Es verdad, como señaló, que la tendencia a la formación y consolidación de grandes poderes mediáticos constituye otra barrera a la libertad de prensa, y en años recientes han surgido y se han afianzado conglomerados que operan medios y controlan la información que se transmite a través de sus canales, con el propósito de impulsar las agendas particulares de sus dueños.

Todos sabemos a quiénes se puede estar refiriendo. Esto lo he observado y criticado en nuestro país desde hace tiempo, pero, lamentablemente, caemos en su juego, con los dulcecitos y regalitos que nos ofrecen a diario.