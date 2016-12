Llamados a la conciencia

El final de un año más del siglo XXI –2016– detiene el pensamiento y llama a la reflexión contra tantos hechos negativos que vienen sucediendo y que se han acentuado en este período contra la tierra, su contorno y todo ser vivo. Es notorio el exterminio de muchas especies, incluyendo la humana, algo sumamente grave, por los abusos de quienes detentan el poder desde los diferentes frentes económicos, políticos y sociales. La mentira, la corrupción y la hipocresía ya superan el cinismo.

El espacio de esta columna no da para mencionar y tratar de analizar tantos hechos, sin conocer todavía muchos, que como después vemos, deliberadamente se ocultan. Se me hace ridículo cuando escucho, leo o veo expresiones como “vamos a sentarnos” o “no está escrito en piedra”, o se dan reuniones de organismos y convocatorias de sordos, propias de países y personas que ocultan la verdad. Eso es hipocresía y perversidad. Muchos seres humanos se han ido convirtiendo en los peores depredadores de la creación. Los políticos en cargos públicos, en su mayoría, igual que las monarquías desde sus inicios, son entes parasitarios, una carga inútil para la sociedad.

Las potencias vienen imponiendo algo peor que la ley de la selva, sin razón ni justificación. La discriminación ahora es violenta, igual las imposiciones, y no solo son internas, sino internacionales. La justicia se aplica según el nivel de influencias y las más altas autoridades tienen precio. Se divide a los países según los intereses. Alemania, Corea, Vietnam y ahora Sudán que fue fracturado y reconocido aún sin fronteras definidas y donde ahora su población se debate en un baño de sangre de inocentes. Igual los países del Medio Oriente, donde no paran los bombardeos desde hace más de 30 años y donde nacen ya niños sin cerebro como consecuencia.

Se mantienen 16 colonias en el mundo, 10 de las cuales “pertenecen” a Inglaterra, una de ellas las islas Malvinas, donde existe un pie de fuerza militar con armas de destrucción masiva por parte del país ocupante, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. América Latina carece de miembros permanentes en ese Consejo.

Ahora hasta se asesina a embajadores, como ha pasado en Turquía, desde donde también fue abatido un avión ruso hace poco, todo lo que presagia “una forma de enturbiar más la región y las relaciones internacionales” entre esos dos países, según analistas e intelectuales, sobre todo, con la caótica situación que se desarrolla en Siria, cuya población y país parece quieren desaparecer de la tierra. Rusia ha sido prudente, la Unión Europea (UE) desacertada y América Latina incoherente, salvo en Celac. Es increíble que 100 mil niños sirios, luego del calvario de su migración y entrada a varios países europeos hayan desaparecido. Se presume que pueden estar en manos de mafias del negocio sexual o de órganos vitales. Exigimos que aparezcan.

Tal y como pasó en Canadá, Alaska y Estados Unidos, donde se construyeron presas y se desarrollaron explotaciones mineras con el aval de los gobiernos y que acabaron con las especies naturales o salvajes, como la del pez salmón, se contaminaron miles de hectáreas y ríos con los consecuentes daños, principalmente a las tribus originarias. Hoy estas prácticas continúan en los países en vías de desarrollo con las mismas excusas y promesas falsas. Como siempre, los defensores de la tierra y las aguas, los pueblos originarios, por su cosmovisión diferente, siguen siendo atacados y muertos. Los grupos transnacionales de “inversionistas” continúan desarrollando proyectos con beneficios ridículos para los países y poblaciones aledañas, no solo en estos rubros, sino con otras versiones en las ciudades, cuyos cuantiosos daños económicos y de vidas los pagarán los países donde llegan.

“Pasarán más de 100 años a ver si se recuperan esos ríos y tierras, ahora que están desmontando las moles de concreto de las presas y han parado las minas (en Estados Unidos, y pasará en Canadá y Alaska)”, han concluido expertos y pobladores. Todo este concierto de hechos y cuantos he mencionado en mis otros artículos, parecen no bastar para hacer un alto a la destrucción y la muerte. Por eso, me uno al llamado por la paz y la equidad del papa y muchas otras personas conscientes, para que los responsables de tanta insensatez y corrupción, en cualquier ámbito que se desenvuelvan, escuchen este llamado urgente a sus conciencias. Si creen en Dios, deben cambiar su accionar. Hay de todo para todos. Abandonen la avaricia, el robo y la maldad, así como las conspiraciones y las guerras y contribuyan con un mundo mejor. Deben hacerlo.