Locura versus moderación

El fenómeno de la locura populista de derecha que se inició con el brexit en Inglaterra y luego continuó con Trump en Estados Unidos, repentinamente se ha revertido en Holanda, Austria y ahora en Francia, con un joven (39 años) y novel político moderado, quien hace solo un año inició–sin partido y con tan solo un movimiento– su carrera presidencial. Su voto favorable sobrepasó 60%, ya que ninguno de los postulados por los partidos tradicionales de izquierda y derecha logró marcar cifra de importancia alguna.

Por el momento, pareciera ser que el fenómeno de la locura populista de derecha tuvo una vida efímera, aun antes de que Inglaterra y Estados Unidos hayan tenido tiempo de experimentar con la realidad del brexit y del gobierno Trump.

Hay, eso sí, varios síntomas claros en el frenazo al fenómeno de la locura populista (que nosotros en Panamá ya experimentamos por cinco años con resultados catastróficos).

Primero: los partidos tradicionales ya tienen a los votantes hastiados hasta la coronilla, al punto de que pueden llegar a ser irrelevantes. Las divisiones internas, la corrupción comprobada en gran cantidad de sus funcionarios, quienes se justifican diciendo cosas como: “No es moral, pero la política es así”, y sandeces parecidas. Me recuerdan mucho a compañeros empresarios que me decían: “Si no pago coima, me paralizan el negocio”.

Yo tuve una vida empresarial relativamente exitosa que duró 50 años y nunca pagué una coima, y si me la pedían los denunciaba. Este cuento, tanto de políticos como de empresarios, es la justificación de los ¡corruptos!

Segundo: Un independiente con claridad moral y compromiso serio contra la corrupción, sin partido político, puede –¡sí que puede!– sobrepasar en votos a todos los partidos tradicionales, si logra motivar y crear una nueva esperanza dentro del electorado hastiado.

Tercero: El electorado ha dejado de creer en las locuras populistas extremistas, sean estas de derecha o de izquierda. Están prefiriendo la seriedad y la moderación. Prefieren al que gobierna escuchando a todos y accionando, con firmeza, en vez de a aquel bully, bocón y mandón, que produce sobresaltos al vacío todos los días.

Cuarto: Exigen que su dirigente sea respetuoso de las libertades ciudadanas, incluidas las de expresión y opinión, y que gobierne razonando, no imponiendo.

Pero de todo este nuevo fenómeno de moderación lo más importante es que el dirigente nuevo tenga claridad moral, que exija, sin tapujos, la honradez de todos los funcionarios de su gobierno, y que denuncie a quien se salga de este parámetro, sin tomar en cuenta si se trata de familiares, amigos o gente que apoyó su campaña presidencial.

Quinto: Para motivar hay que crear esperanza. Ningún elector quiere vivir escuchando cuentos negros sobre el problema de estar en gobierno o las tragedias que dejó el gobierno anterior u otras cosas por el estilo.

Todos quieren sentir alegría, optimismo y que el presidente lo sea de todos los ciudadanos, que los escuche a todos y se comunique con todos, diciendo siempre la verdad –la bonita y la fea–, para mantener su credibilidad.

La mesa está servida en Panamá. No perdamos la fe, porque faltando dos años para las elecciones, aún no se vea claridad en las candidaturas que se presentarán. Dos años antes de las elecciones en Francia solo había las mismas caras desgastadas, y una loca populista de extrema derecha... de repente se produjo una candidatura moderada y fresca, que motivó entusiasmo en el 60% del país, ¡y se levantó con la victoria! Esperanza, mi gente…¡siempre!