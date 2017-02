¿Logrará Trump culminar su mandato?

Si no fuera por el rulo rubio (con canas ocultas) de Donald Trump, cualquier desprevenido alienígena podría confundirlo con un presidente latinoamericano, como Martinelli, Chávez (salvo en lo ideológico) o Bucaram.

Trump es tan obstinado que intentará cumplir todas sus promesas y cuando el Congreso u otras instancias se lo impidan, sabrá Dios qué hará o, simplemente, se lavará las manos, señalando que él cumplió, pero que no se lo permitieron.

Una de sus descabelladas promesas es el muro en la frontera con México, que sin duda construirá, y aunque no podrá obligar a México a pagarlo, terminará financiándolo a costa de los mexicanos, gravando las remesas que estos envían a sus familiares (25 mil millones de dólares anuales al 10%, por ejemplo, le permite costear en cinco o seis años el monto de su inversión).

En su diseño deberían asesorarse con los chinos, pues a la postre, como la muralla china, solo servirá con fines turísticos, con lo que recuperaría la inversión. Tratar de frenar la entrada de mexicanos a Estados Unidos (EU) es una lucha tan estéril, como la que libran contra el narcotráfico y la delincuencia en las ciudades más populosas. Además, la historia revela que ningún muro es efectivo ni perdura.

Con su característica retórica y estilo populista, afirmó que la gente emigra a EU porque la corrupción en sus países no permite atender sus necesidades. Es cierto, pero en parte, porque ese es solo uno de los innumerables problemas que confrontan nuestros países, la mayoría de estos tienen causas estructurales y otras ligadas a las históricas relaciones comerciales asimétricas con ellos. Resulta fácil para él hacer estas aseveraciones, porque desconoce la pobreza y sus orígenes, incluso pensará que la gente es pobre, porque quiere. Tampoco parece saber cómo EU se convirtió en un imperio ni conoce su realidad social (histórica y actual) y creerá que nunca han tenido escándalos de corrupción.

Además, olvida que sus antepasados fueron inmigrantes, el papel que estos jugaron en la construcción de esa nación y cómo, y gracias a quién(es), logró edificar su propio imperio. Sencillamente, no entiende o no acepta uno de los fundamentos del capitalismo, que “sin pobres no hay peones y sin peones (pobres) no hay empresas competitivas”; lo que induce a sus connacionales inversionistas a instalarse en países donde los peones son más pobres. Por eso, ahora, para motivarlos a que regresen a su país o que no se vayan, tendrá que subsidiarlos, sacrificando a los contribuyentes.

En el plano internacional, Trump –cual Rambo– bien podría superar a la dinastía Bush, invadiendo naciones y creando conflictos bélicos, importándole poco que fueron EU y sus aliados los que abanderaron la globalización y obligaron al resto del mundo a subirse a ese tren, del que él, irresponsablemente, decide bajarse ahora.

¿Resistirá el pueblo estadounidense y el mundo a Trump? Nosotros nos aguantamos a Martinelli, porque él le empañó los ojos al pueblo, con su retórica y solo haciendo lo que se podía ver (cemento y acero en la capital), mientras que lo que podía hacer, pero no se veía (obras de la agenda social y en el sector rural), continuó en el olvido. Duplicando el presupuesto nacional en su período (75 mil millones de dólares) respecto a su predecesor, estaba obligado a hacer, sí, pero mucho más, pues le alcanzó para sobrecostos, coimas y desfalcos.

Pero a muchos panameños, increíblemente, parece no importarles que un presidente haga locuras y robe, con tal de que haga. Algo así como las mujeres de los narcos, a las que no les importa que el dinero de su marido sea mal habido, ni que les sea infiel y las maltrate, con tal de que las tenga en un palacio y les corra todos los gustos. Eso explica el porqué la marcha contra la corrupción fue poco concurrida, una muestra de que portamos ese germen.

Trump se enfrentará a instituciones democráticas fuertes, por lo tanto, presumo que si se empecina en cumplir todas sus promesas, a lo interno y externo, no terminará su periodo. Las apuestas están abiertas.