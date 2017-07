Matrimonio, diplomacia y derechos humanos

He buscado sin éxito, alguna sentencia o norma jurídica de carácter internacional, por la cual se haya establecido taxativamente que aquel Estado en cuya legislación se limita el matrimonio entre un hombre y una mujer, viola los derechos humanos. Y es que sería absurdo que en este planeta con más de 200 Estados independientes, de los cuales solamente 25 aprueban el matrimonio igualitario, se catalogue a la mayoría de países como discriminadores. El matrimonio entre un hombre y una mujer es una decisión soberana, legal e institucional de Panamá desde principios de la república. Y no se trata de utilizar argumentos religiosos, morales o de mayoría. Hay argumentos históricos, filosóficos, etimológicos y por supuesto biológicos de sobra, para justificarlo. No podemos seguir aceptando que movimientos e ideologías foráneas, encima minoritarias, trastoquen el concepto del matrimonio en Panamá. Y sabemos que fue un estudio jurídico de Estados Unidos, el que sirvió de “motivación” para presentar en Panamá la demanda de inconstitucionalidad que está en la palestra.

Es más, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, evidencia con claridad supina que el matrimonio es entre un hombre y una mujer cuando dice: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”. La no restricción del hombre y la mujer, para efectos del matrimonio, se limita a la raza, la religión y la nacionalidad. La no restricción para casarse y fundar una familia no se amplía al sexo (o el mal llamado género), precisamente ante la realidad puntual de que el matrimonio debe ser y es entre un hombre y una mujer. De haberse incluido la no restricción al sexo, permitiría que dos hombres y dos mujeres pudiesen casarse.

Hay otro tema aún más delicado. ¿Qué hacían un par de diplomáticos extranjeros, en una marcha en la cual se ventila un tema de Estado eminentemente interno? El artículo 41, numeral 1 de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, señala que los agentes diplomáticos “están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”. La polémica en Panamá frente a la posible inclusión del matrimonio igualitario a través de una advertencia de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, es un tema del Estado panameño eminentemente interno. Inexplicablemente en una de las marchas realizadas participaron dos embajadores de países extranjeros, peor aún, hombro a hombro con autoridades panameñas de tan alto nivel como el alcalde capitalino y la ciudadana primera dama de la República. Y lo inexcusable ha sido el silencio de las autoridades panameñas, frente a semejante intromisión e intervención extranjera.

Aunque de carácter no vinculante, las vistas de la procuradora general de la Nación y del procurador de la Administración concluyen que en Panamá, el matrimonio limitado “entre un hombre y una mujer” no es inconstitucional. Criterios que debe reafirmar la Corte Suprema de Justicia, cuya atribución es guardar la integridad de la Constitución y por ende, fallar en derecho. Finalmente acepto, respeto y valoro a la persona y su inclinación, pero no su causa ni la legalización de su comportamiento. De eso se trata, y no creo que pensar así es discriminar.