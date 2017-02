Matusagaratí, llamado a la conciencia

Los humedales son el reservorio de la vida marina, es decir, de camarones, corvinas, pargos, sierras, anchovetas, en fin, de toda una cadena de vida pobladora de los mares. Cada vez que, de manera irresponsable, se talan los manglares o mueren por intoxicación química, la vida, nuestra vida, se hace más precaria y difícil de sobrellevar. ¿Pregúntenle a los pescadores artesanales si la pesca de ahora en más abundante que la de ayer? Aún aprecio que en la escuela nos hablaban sobre la importancia de cuidar los manglares, como sitio de desove y reproducción de las especies marinas.

A raíz de la descontrolada migración de campesinos hacia el Darién en la década de 1980, se declaró la protección de la laguna de Matusagaratí, como reserva natural. Un sitio rodeado de agua y bosques, vital para la cuenca de los ríos Tuira y Balsas. Ahora, el Ministerio de Ambiente, diluido en muchos frentes, hace esfuerzos por asegurar mediante leyes la protección de ese humedal, deforestado por la práctica de la ganadería extensiva, invadido por monocultivos de estación, sembrado con especies dañinas al suelo, como la palma aceitera, y cuya superficie ha sido abierta en canales para la desecación de las aguas superficiales y subterráneas, en fin, toda una tragedia ecológica.

Así está Darién. La destrucción de la superficie del país se da porque se incumplen las leyes y demás normas encaminadas a su protección. Por lo general, nadie advierte de las consecuencias que pudiesen derivarse de las malas prácticas en la tenencia de la tierra. La inmediatez de hacerse de dinero es lo que interesa. En el tiempo transcurrido del actual gobierno y con el advenimiento del Ministerio de Ambiente, quisiera saber si han tomado en serio el nombramiento de los cientos de guardaparques y guardabosques que se necesitan, en vez de sobrecargar con múltiples tareas a cerca de 300 funcionarios responsables de la custodia de los parques nacionales. Se estima que para cubrir todo el territorio nacional se requieren mil custodios, bien capacitados, adiestrados y comprometidos en la responsabilidad de protección y salvamento de los bienes naturales. Son innumerables los delitos ambientales, por ejemplo, cacería, sustracción de madera y problemas de invasión de tierras. Inclusive en los parques se registra el tráfico de animales y su venta ilegal; la extracción de arena y otros minerales; la pesca no autorizada y violatoria de la veda, y el envenenamiento de fuentes de agua. Lo más patético es que las agencias de gobierno, al parecer, no se comunican entre ellas, de forma que otorgan títulos y permisos en áreas que no deben ser adjudicadas.

¿Por qué no se incentiva a la Policía Ecológica para que asuma el esfuerzo principal en la seguridad de los recursos naturales y del ambiente? En la mayoría de los países latinoamericanos, son las Fuerzas Armadas o la Policía, las que resguardan la vida natural, como parte integral de la defensa y seguridad interna de sus países. ¿Por qué Panamá aún no lo ha hecho?