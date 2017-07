Megacensos de salud en Panamá

No es una sorpresa haber encontrado solamente un artículo de opinión sobre los Censos Nacionales de Salud Preventiva, su autor es el actual ministro de Salud. Esto no es una sorpresa, porque esta es una medida nunca antes vista en ningún otro país del mundo y no se cuenta con resultados producto de la experiencia obtenida en otras latitudes, por lo que solo se han basado en argumentos teóricos para justificar una estrategia de esta índole, señalando que tener estadísticas y un diagnóstico sobre la situación de salud en la población es necesario para la toma de decisiones en el sector salud.

Lo que sí está demostrado es que el éxito de un sistema de salud está basado en su capacidad para posicionar el Primer Nivel de Atención, como el pilar fundamental de su funcionamiento. Este es definido como la organización de los recursos para permitir resolver la mayoría de las necesidades de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación.

Esto es enseñado en todas las escuelas de medicina del mundo, pero casi ningún país, excepto Cuba y otros pocos lo practican, a pesar de que el tercer Objetivo para el Desarrollo Sostenible al 2030 afirma que garantizar el acceso universal a los servicios de salud promueve una vida sana y el bienestar de todos, a todas las edades, es importante para la construcción de sociedades prósperas.

A pesar de nuestros conocidos problemas, la iniciativa de este gobierno ha sido un exhaustivo y millonario plan que moviliza cientos de colaboradores de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud durante dos a tres días, a un determinado lugar, en donde se convocan a todos los moradores mayores de 40 años para que reciban gratis atención médica, odontológica y de laboratorio. Los pacientes llegan en ayunas, se les extrae la muestra de sangre y luego les proveen el desayuno. Mientras estos humildes panameños, muchos ancianos acompañados de familiares, desayunan y esperan sentados bajo una carpa, se encuentra personal del gobierno explicándoles en qué consiste lo que están haciendo y engalanando al punto máximo la figura del señor presidente. Además, no pierden oportunidad para dirigirse a las personas los funcionarios electos por votación popular, y si estos pertenecen al partido gobernante, no terminan nunca de agradecer al presidente por tan excelsa y noble voluntad de hacer realidad este programa.

Finalizada la atención, los datos del paciente son captados, se le indican medicamentos, brindan orientaciones y de ser necesario se le deriva a especialistas o a su centro de atención primaria más cercano. La mayoría de los pacientes participantes durante estas jornadas no tendrá el seguimiento que realmente amerita, porque el sistema no está diseñado para brindarlo.

Según cifras oficiales, se han realizado más de 170 jornadas, con aproximadamente 185 mil atenciones, cuyo costo hasta la fecha no ha sido revelado, pero algunos expertos valoran que ya se han invertido entre 15 y 20 millones de balboas.

Pensábamos que esta ingeniosa estrategia no daría para más, pero se ha llegado a un punto en donde empezamos a sospechar que se intenta jugar con la inteligencia del pueblo panameño. El pasado 11 de julio, en una majestuosa conferencia de prensa en la Presidencia, con la presencia de los medios más importantes del país, se anunció el Megacenso de Salud Preventiva, el domingo 22 de julio en la Arena Roberto Durán, donde pronostican más de 15 mil atenciones; es decir, el acto de regalar comida y atención sanitaria se magnifica exponencialmente y se le da cobertura mediática nacional.

No criticamos el fondo de la estrategia de los Censos Nacionales de Salud, a pesar de que los consideramos de un corte clientelista disfrazado y que en dos años de existencia solo han logrado abarcar un pequeño porcentaje de la población necesaria para obtener los datos requeridos para un verdadero y fundamentado Análisis y Diagnóstico de Salud de la Población, sino que exhortamos a que comprenda la multidimensionalidad de los problemas del sistema de salud de Panamá, promoviendo su integral transformación, evitando dar vueltas en asuntos que más sirven para promover la popularidad de los gobernantes de turno que para desarrollar una política pública sostenible en salud que impacte la vida y rumbo de nuestro país.