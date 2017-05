Mejor rendimiento cultural

Es un hecho que los centros universitarios no generan lo que que el país espera de ellos. El producto de la universidad –vale decir los hombres dirigentes de todas las actividades sociales– resulta inferior a los problemas que confronta la República. Si la formación de élite no se mejora en proporción a la gravedad y complejidad de los problemas emergentes, la nación afrontará grandes dificultades.

Este aspecto es el más importante, quizás por confundirse con los propios objetivos de la universidad, y comprende varios problemas: la sistematización de los estudios y la selección del profesorado y del personal estudiantil. El primero se debe abordar con carácter técnico y pedagógico, en cada facultad. En cuanto al segundo, no existe todavía el profesorado profesional para la enseñanza en los niveles de secundaria y superior por dos razones: porque no hay institutos encargados de la formación de ese personal, y porque las exiguas retribuciones de las cátedras no permiten la constitución del profesorado de carrera. Este es un factor desfavorable para la selección del docente. Pero también hay otro y es el sistema vigente para la provisión de cátedras.

El sistema de concurso para garantizar el mejor servicio de las cátedras universitarias sería un paso de importancia, siempre que se entienda por concurso, no el índice dudoso que pueda resultar de un simple examen ante jurado competente, sino la apreciación de títulos, antecedentes personales, trabajos científicos y demás elementos útiles para formarse una idea completa sobre la calidad de los candidatos. Este parece ser el concepto dominante en el Consejo de Rectores Universitarios y, también, en el Ministerio de Educación.

El tema guarda relación con la paulatina renovación de los profesores titulares. Sería indispensable que la ley sobre esta materia se reformase para hacer obligatorio dicho retiro al llegar a la edad de jubilación, previa garantía por parte del Estado de una pensión vitalicia, que asegure a los catedráticos la posibilidad de afrontar, decorosamente, las exigencias de su vejez.

El otro aspecto de este problema es la selección del personal estudiantil. La reforma universitaria no se habrá logrado totalmente, mientras siga sin resolverse la de los ramos inferiores de enseñanza. La universidad es el último grado de un proceso educativo ascendente que se inicia en la escuela de primeras letras. A través de este proceso, y a todo lo largo de él, debe verificarse la selección del futuro producto universitario. Esto supone, al menos, el cambio radical de la concepción gregaria de la escuela y la creación de algunos centros de orientación profesional. Supone, también, una referencia prudente, pero efectiva del Estado en la organización de los estudios secundarios para garantizar su seriedad y su eficacia. Si se logra que quien ingrese a la universidad sea un producto de cuidadosa selección, se habrá echado la base para la preparación de una élite dirigente de primer orden. Surge aquí la posible desadaptación de un personal dirigente, formado en altas disciplinas científicas, y obligado a actuar en un medio de indigencia espiritual, como el nuestro. Es frecuente el caso de que los verdaderos hombres de gabinete, pensadores y aún políticos de larga visual, es decir, los que deberían orientar los destinos nacionales, queden apartados por la imposibilidad de todo contacto mental con el pueblo. El pensamiento de nuestros hombres de élite no es soluble en el espeso medio popular, porque entre uno y otro se interpone una zona constituida por la mesocracia política, y el círculo de aceite donde se agitan los intereses electorales, que son los que dominan, por ahora, los destinos históricos de la nación.