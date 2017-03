Mirada al concepto de cultura nacional

El panorama de la cultura nacional adquiere matices diversos, según sea el ángulo de contemplación desde donde se le observe. Para el hombre de negocios, de ordinario intuitivo y carente de visión analítica, el termómetro de la cultura lo dan los índices de los valores bursátiles; para el político impermeable a todo sentido filosófico, la cultura reflejará el maquiavélico cálculo de las posibilidades de dominio, será el “demos” mensurable en proporción de su plasticidad electiva.

El intelectual y el artista respirarán el ámbito de la cultura en función de estímulo para su propia creación; el filósofo la mirará como interferencia de círculos conceptuales en el amplio devenir universal; el médico la valorará en conexión con la presencia de las endemias y las epidemias dominantes; el moralista, en relación con su mayor o menor distanciamiento de los valores éticos absolutos y el sociólogo la resolverá en una síntesis entre los factores étnicos, geográficos y económicos y la acción autónoma del grupo humano.

Pero, cualquiera que sea el ángulo de contemplación, existirá un hecho en que todos han de converger. No todos los pueblos exhiben igual grado de cultura; un pueblo no presenta igual nivel de progreso en las diversas etapas de su historia. Y no habría que entrar en largas disertaciones sobre el problema del entendimiento y el contenido de la cultura, pues si no existe una definición precisa, sí hay una tácita aceptación de su significado.

Si para los filósofos Immanuel Kant y Johann Fichte la esencia de la cultura es la libertad, y para Rudolf Eucken significa todo lo que eleva al hombre por encima del nivel de la naturaleza bruta; y si para la generalidad de los filósofos y sociólogos, cultura hace referencia a algo más que al simple progreso técnico para englobar todas las manifestaciones de la mente libre del hombre, quiere decir que el grado de cultura de un pueblo debe medirse en relación con el grado de distanciamiento de su naturaleza elemental. Ser culto es ser libre, vale decir, entrar en posesión de las propias facultades mentales. La barbarie es la servidumbre subjetiva, porque constituye la dictadura de los instintos primarios. No todos los pueblos libres son cultos, pues no basta la emancipación política para que se opere el hecho más profundo de la liberación mental. La emancipación política produce subfenómenos que operan en la epidermis del organismo social, pero que pueden dejar intactos los tejidos centrales de este. Así, por ejemplo, la emancipación política puede traer el ejercicio del voto ciudadano sin que produzca la ilustración del criterio para ejercer conscientemente tal derecho.

La adquisición de autonomía política puede ser un hecho prematuro desde el punto de vista de la preparación social para asumir las responsabilidades de la vida ciudadana; en tal caso, ocurrirá algo parecido a lo que acontece con la habilitación de la edad para ejercer determinados actos jurídicos, pero no la madurez mental para pensar y obrar como adultos. La anticipación de la autonomía política a preparación para el ejercicio de la libertad, lo prueba el largo periodo de desorden y anarquía que siguió a las victorias libertadoras en todos los países iberoamericanos. Los más afortunados, Colombia, Uruguay, Costa Rica y Chile, lograron consolidar el orden jurídico en las postrimerías del siglo XIX; la mayor parte, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, México, Paraguay y Honduras, se debatían bajo la opresión del caudillaje y la dictadura hasta hace poco años, y muchos otros, como Cuba, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Haití y República Dominicana, todavía gimen bajo regímenes dictatoriales, más o menos, descubiertos.

Los mismos países, como es el caso de Panamá, en donde la democracia parece haber hallado una base más sólida y persistente, no pueden mirar con absoluta tranquilidad su futuro político.