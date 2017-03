Mirada al problema educativo

Hay muchas teorías que intentan explicar los problemas de la educación en Panamá, y aunque se dice que en el pasado era mucho más aprovechada, en el presente contamos con herramientas que deberían brindarnos mejores resultados.

No se puede negar que los indicadores de las evaluaciones educativas son cada vez más alarmantes por las cifras negativas que arrojan.

La población y el Gobierno tratan de buscar la salida de siempre, es decir, estigmatizar a los educadores y responsabilizarlos de la crisis educativa. Ocultar que hay una crisis profunda en el sector es querer tapar el sol con una mano, pero al igual la hay en el Gobierno central (en todas las instituciones públicas) e, incluso, en el sector privado.

Entonces, ¿por qué ese enfoque tan especial en la educación pública? Es probable que el Estado, al igual que en otros países, tenga la intención de desligarse de esa responsabilidad. En las décadas de 1960 y 1970, la participación del Estado era personalizada, de forma que si un padre desatendía el llamado de la escuela era multado y tenía el deber de dar cuentas de su acudido.

Hoy la realidad es otra, faltando pocos días para el inicio del año lectivo 2017, son muchos los programas de opinión que señalan con precisión, según ellos, las carencias de la educación pública: educadores del siglo XX impartiendo conocimientos en el siglo XXI, etc., etc. Es imposible seguir ocultando que en países, como el nuestro, la educación no es un tema prioritario, aunque los medios traten de mostrar lo contrario.

Mientras que en los países con mayor desarrollo la educación privada casi no existe, en el nuestro la usan como modelo, tal vez para impulsar lo que han hecho en Chile y Pakistán, entre otros países, que le otorgan un bono a los padres para que matriculen a sus hijos en escuelas privadas.

Reitero, el problema de nuestra educación no radica en tener malos o buenos docentes, ni en la falta de infraestructuras, nuestro problema radica en que al Gobierno, como tal (oligarca), no le interesa. Aquí todo se mueve por los intereses económicos. Si alguien se interesara en mejorar la educación, solo tendría que copiar el modelo educativo de Cuba, que erradicó el analfabetismo.

Y si alguien quiere saber cuál de todos los problemas es el que más afecta a la educación panameña, le respondo que es el propio estudiante, porque está contaminado por la basura que producen los gobiernos de turno y ellos lo saben. El 85% de los estudiantes ignora para qué estudia o por qué es importante su superación. En una media de 30 estudiantes por salón se encontrará, si acaso, a cinco que aprovechan las clases y cumplen sus obligaciones. Hay que cambiar esto, si de verdad queremos mejorar.