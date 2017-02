Miss Universo y el cambio de paradigmas

Observé, en el pasado concurso de Miss Universo, cambios importantes en los valores proyectados históricamente por la organización responsable del concurso, que fueron transmitidos a través de la diversidad corporal de las concursantes, en sus relatos, testimonios de vida y por los comentarios de los organizadores. Otro cuento, pues. Salió a relucir que las mujeres que se operan la cara o el cuerpo no siempre ganan, tampoco las más delgadas o con la mejor piel. Ganaron mujeres diferentes. Mujeres reales, inteligentes, humanas.

Al final se transmitió otro cambio que nos llevó a tomar conciencia de que esas misses eran, como nosotras, “mujeres no perfectas”. A las finalistas les preguntaron: ¿En qué fallaste y qué aprendiste en la vida? Miss Francia respondió que había fracasado en el pasado, pero que lo importante era el presente, y Miss Haití recalcó que fue una sobreviviente del terremoto en su país y que vio fracasar sus sueños, por lo que aprendió a ser positiva. Quedó atrás la soñada respuesta: “Quiero ser la miss que ayuda a los necesitados”.

Otros cambios. Isabel Dalley, candidata de 1.88 metros, de Jamaica, dijo que ser alta era una ventaja, porque así podía ayudar más a los demás. Mary Esther Were, de 28 años, de Kenia, rompió el paradigma de que a su edad, si no estás casada, ya te dejó el tren. Siera Bearchell, de Canadá, fue criticada en las redes debido a su peso, a lo que ella respondió en Instagram que se sentía segura, con alta autoestima, capaz, sabia, humilde y más apasionada que nunca. Y añadió: “Para ser sincera, restringí mi ingesta de alimentos en concursos anteriores, lo que me hacía sentir miserable y nunca lo suficientemente buena. No importa lo poco que comía y cuánto peso perdía, porque me comparaba con otras chicas y sentía que necesitaba perder más peso”.

Miss Canadá fue una ganadora de Miss Universo, porque se convirtió en una fiel representante de la novedosa diversidad corporal del concurso.

Lecciones aprendidas. En mi juventud deseaba ser la miss perfecta, la del cuerpo envidiable de triunfadora y con grandes ansias de reconocimiento. Las que convertimos –el que nos llamaran gordas– en sentimientos de tristeza y exclusión, porque ser flaca era sinónimo de éxito. Existen otros valores que están más allá de la perfecta miss flaca y hay un mundo más allá de las cirugías a las que te sometes. El concurso me quitó las vendas y pude ver más allá, porque vi que Miss Canadá desfilaba con confianza y con un vestido de baño amarillo. Por eso, amiga del alma, ama a tu cuerpo y ámate a ti como eres. Aprende y levántate, que sí se puede. Si esto hubiera pasado en mi juventud, cuántas tristezas habría evitado; y, entonces pensé en todas esas niñas que veían el mundo como yo.

Hasta Steve Harvey transmitió cercanía humana, cuando aceptó su error en el concurso anterior, al comentar algo así como “lo siento, aprendí y no volverá a suceder”. Y por las preguntas que hicieron a las concursantes supe que las misses sufren y ríen como todas nosotras, porque cometen errores, tienen sus defectos ocultos, algunas vienen de familias disfuncionales o de barrios marginales.

Al día siguiente del certamen me levanté y dije: “Me siento feliz, porque me siento liberada”, pues estaba como presa. Pude entender que muchas personas luchan por tener un mundo mejor, y que los déficits que muchas hemos vivido fueron observados, atentamente, por los organizadores del concurso, porque sus mensajes nos llegaron altos y claros. Las concursantes, en su mayoría, fueron capaces de transmitirle al mundo el mensaje de que ellas representan la enorme variedad femenina de la humanidad, y resaltaron que la belleza es una condición subjetiva, manipulada y llena de estereotipos en vías de superación; y que ellas fueron el centro de una pasarela que, según parece, decidió transformarse para bien de todas nosotras.