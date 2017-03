Mujeres con valores y peso electoral

“La niña” no es tan niña. Se trata del apodo y el sello de presentación de una aguerrida mujer, que no ha sido ni será jamás candidata a puestos públicos. Es una panameña, hecha y derecha, con dos hijos, y quien, a pesar de no tener títulos académicos que colgar en su pared, ha logrado comprender en toda su esencia los manejos políticos y las artimañas que se utilizan en la demencial carrera por obtener el poder.

La Niña ha vivido los buenos y malos momentos que usualmente aparecen en el escenario de nuestra vida cotidiana, algo que ha aprendido en la “Universidad de la Calle”, esto le concede el derecho a emitir opiniones, sin importarle las consecuencias de encontrar en el camino a los que ha señalado con dedo acusador, como oportunistas y corruptos.

Las mujeres representan un enorme incremento en el padrón electoral, mientras que los incompetentes hombres políticos permanecen con sus cerebros embotellados, sin medir el enorme potencial femenino. Lo más despistado de sus estrategias políticas es dejar de lado el peso del voto de la mujer.

Repasando algo de la historia, hay hechos verídicos que recogen la lucha de la mujer por lograr sus derechos sociales y políticos. Durante siglos, han sido marginadas por hombres inferiores, inmaduros, depravados y malvados. Podemos decir que ellas han logrado avances para que se respete su derecho a la igualdad, pero esa igualdad, aún hoy, se enfoca más en teoría que en la práctica. Las limitaciones a cualquier intento femenino de escalar mayores posiciones es una batalla continua, que enfrentan estas modernas amazonas y que, con heroicidad visible y sin dar tregua, se mantienen firmes en su misión y visión.

Me llamó mucho la atención una mujer que declaró en público lo siguiente: “Yo era pacifista pero, eventualmente, comprendí que hay momentos en que debo hacer respetar mi autonomía, como mujer, para no ser avasallada”.

Hay un ejemplo de la lucha generacional que va más allá de los discursos y pregones que muchas veces son ignorados. Emily Wilding Davison, de nacionalidad inglesa, fue una permanente luchadora por los derechos de la mujer, sin lograr avances positivos, por lo que decidió tomar una acción más directa. En 1913, durante una carrera de caballos que presenciaba el rey, ella se lanzó frente al corcel del soberano recibiendo heridas mortales que le quitaron la vida. Este gesto de protesta la convirtió en mártir por la causa de igualdad de derechos.

No creo que existan hombres que puedan dudar de la capacidad de las mujeres para debatir sobre cualquier tema. En nuestra Asamblea Nacional son notables las intervenciones femeninas que cuestionan los proyectos de ley, sin consulta y de manera precipitada, que atentan con las aspiraciones populares.

Ahora bien, voy a ver si logro que La Niña me conceda audiencia, para ver si me nutro de su fino olfato y para me ilustre sobre los acontecimientos más recientes que están sacudiendo a Panamá.