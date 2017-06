Nadie se comunica en silencio

En innumerables ocasiones hemos visto sucesos injustos, ilegales, indebidos, por decir lo menos. Sin embargo, como no nos afectan directa o inmediatamente miramos hacia otro lado y callamos. Este silencio no solo nos hace cómplices, sino que le dice al que comete aquel acto que puede seguir realizándolo.

Hace mucho tiempo que esta verdad se predica, pero la mayoría de nosotros solo la reconoce cuando le afecta y requiere de otros para reclamar su derecho a ser tratado como la ley y la ética lo indican.

Cuando la injusticia cometida a otro, beneficia a un tercero y este no solo calla sino que se aprovecha del acto, le damos un ejemplo fatal a la juventud, es decir, a los llamados a relevarnos.

No podemos soslayar la responsabilidad que tenemos como adultos, todos los miembros de la sociedad, de predicar con nuestros actos. No podemos esperar solidaridad si no la hemos dado primero. No podemos decir “no les importamos” si cuando ellos necesitaron de nuestro apoyo no se lo dimos, callamos. Además, este apoyo que se da a una causa tiene que ser genuino, no puede esperar a cambio un pago, como si el mismo fuera un favor. Esta solidaridad es uno de los tantos valores que tenemos que desarrollar.

Para ejemplo un botón: El caso de las elecciones para el cargo de rector en la Universidad Tecnológica de Panamá.

Algunos de los estudiantes que se han manifestado abiertamente a favor o en contra de la decisión del Gran Jurado de Elecciones de excluir a dos postulantes, lo han hecho instados por algunos de los candidatos que fueron descalificados. Otros muchos lo han hecho a través de redes, lo cual es plausible dado el clima de amenazas en el que se sienten por diferentes razones. Siendo esta elección un acto cívico que se da cada cinco años y que afecta a todos los estamentos, debería ser la prioridad incluso para el sector estudiantil. Se entiende que no lo sea, pero no se justifica. El hecho es que no le hemos inculcado a los jóvenes la importancia de participar u opinar respetuosamente ante lo que sucede a su alrededor. Repito, la responsabilidad es de los adultos.

Ahora el Centro de Estudiantes de la UTP solicita apoyo ante la cancelación de las novatadas debido a que uno de los candidatos señala que dichas actividades afectan su proselitismo. El Centro de Estudiantes está en todo su derecho de reclamar respetuosamente con los argumentos que considere justifican este reclamo. Sin embargo, los únicos que han respondido de los otros estamentos, son algunos de los candidatos a la rectoría. ¿Qué podemos inferir? Además, el Centro de Estudiantes ahora levanta su voz, repito, con todo derecho, y amenaza con no votar si no se reconsidera la decisión tomada respecto a la cancelación de las novatadas.

Reflexionemos sobre los ciudadanos que estamos formando con nuestro actuar en la universidad y, por favor, pensemos por un momento en el futuro del país.