Necropsia de un cuerpo putrefacto

Es casi seguro que la descomposición de la política panameña empezó hace mucho tiempo, tal vez, antes de que fuéramos un país independiente. Las motivaciones de los vetustos políticos, algunos arropados con el manto de próceres de la patria, amañaron los aspavientos separatistas con una buena dosis de intereses personales.

La separación de España, por ejemplo, no tuvo un honesto resorte nacionalista, pues sin siquiera haber suspirado como Estado, entregaron el proyecto de nación a la Gran Colombia. La causa de mayor peso fue promover, con más libertad, el comercio limitado por normas fiscales españolas, las que eran evadidas por un contrabando institucionalizado. Luego, motivados por los negocios que se derivarían de la construcción del Canal de Panamá por Estados Unidos, un grupo de políticos criollos, nuevamente motivados por los potenciales beneficios económicos que surgirían por la construcción del Canal, participó en una conspiración que, ante el peligro que representaban los soldados colombianos en el istmo, la abandonaron sin asco ni remordimientos, dejando a unos cuantos idealistas enfrentar las posibles consecuencias de la alzada.

Una vez consolidado el golpe aparecieron, como polillas, en busca de candilejas para figurar y ubicarse en posiciones políticas que le aseguraran usufructuar los beneficios del poder político en la nueva república, lo que hicieron por 65 años, hasta el golpe de 1968. Aprovechándose del poder político, surgieron empresas y familias que entrecruzaron intereses y sangre para consolidar el poder político y económico de la era republicana. Los turbios manejos dieron a la luz una multiplicidad de partidos instrumentales, anémicos de ideologías, propiedad de gamonales y grupos económicos familiares destinados a disputarse o compartir cuotas del poder, utilizando los infames instrumentos del populismo y el clientelismo, comprando votos y conciencias con licor y fruslerías, la destrucción de urnas o golpes de Estado parlamentarios, aprovechando la ignorancia e indolencia de un pueblo que cada cuatro años sucumbía ante las promesas de tiempos mejores.

Tal truculencia en contubernio con insaciables grupos económicos ha sido el marco de la política panameña. A medida que el país ha ido progresando, los apetitos políticos y económicos han crecido desmedidamente, mientras que los valores, la dignidad y la moral disminuyen de manera inversa. La llamada nueva era democrática no se escapó de tal estigma, es una dolorosa falacia. Los partidos de esta era no profesan ideología; son instrumentos para aprovecharse del poder e incubadora de camadas de bandoleros, no solo empeñados en asaltar bienes del pueblo, sino dispuestos a vender su conciencia al mejor postor. El nombre del país es arrastrado sin misericordia mundialmente, somos irrespetados por nuestros pares, pero el actual gobierno, dirigido por un mandatario que fue políticamente gestado en las entrañas del gobierno más corrupto que por ahora ha tenido la República, dirige un gobierno que no solo ha hecho alarde de incompetencia e incapacidad, sino de una sospechosa opacidad al enfrentar los caros compromisos que se derivan de tan alta investidura. Bajo la sombra de una Constitución creada para legitimar una dictadura, los gobiernos y políticos de la nueva democracia han danzado a los acordes de la corrupción y la opacidad, al igual que lo ha hecho siempre la clase política, salvo contadísimas ocasiones.

El cuerpo político de Panamá está putrefacto, por donde se hinque, salta pus pestilente, pero, el pueblo indolente por su ignorancia los seguirá reeligiendo, pues si de algo se ha preocupado la clase política y los grupos de poder es de mantenerlo sumido en la ignorancia para manejarlo con “guaro y campana”.