¡Nicolás, bájate del bus!

Cuando era universitario, seguí la toma del poder por Fidel Castro, pues, al igual que otros jóvenes, analizaba la revolución cubana. Mientras los revolucionarios luchaban en la sierra Maestra no revelaron su ideología, marxista-leninista, pero al tomar el poder proclamaron sus tendencias. La revolución constituyó un cambio radical en el gobierno en Cuba. De un día para otro, se pasó de un sistema democrático, con todas las fallas que tenía Batista, a un gobierno socialista, cuyos líderes se identificaban con el marxismo-leninismo.

Como el cambio fue súbito, las medidas gubernamentales fueron inmediatas. El Gobierno tomó el control de los medios de comunicación, así como los de producción, las propiedades, negocios, etc. Esta toma afectó a los cubanos, al igual que a ciudadanos y compañías estadounidenses. Estados Unidos (EU) negoció con Cuba las indemnizaciones que le corresponderían, pero como no se llegó a un acuerdo, se impuso el famoso bloqueo que aún está vigente.

Pasados los años, Cuba se convirtió en una economía dependiente de la antigua URSS, y la ayuda recibida permitió que ese gobierno operara con cierto desenvolvimiento. Al terminarse la ayuda soviética, Cuba se sumió en un período negro y decayó notablemente. Años después, apareció el apoyo económico de Hugo Chávez, quien subsidió la economía cubana, así como la de otros países del Caribe y Latinoamérica. Al caer la bonanza venezolana, cesó la ayuda a la isla. Ahora, Cuba está a la expectativa de recibir apoyo de EU, mediante inversión en hoteles, visitas, venta de productos y el establecimiento de negocios en la zona especial de Mariel. Esta expectativa cubana es pública y la he escuchado de sus funcionarios. En otros términos, Cuba espera ahora “que el imperio les dé una mano”.

Cuba se dedicó a exportar su revolución; ejemplo fue la aventura del Che Guevara en Bolivia y las guerrillas urbanas en Venezuela, en la década de 1960, y en Uruguay con los Tupamaros.

En el caso de Venezuela, la identificación con la ideología marxista-leninista se produjo en forma distinta. Chávez llegó al poder por elecciones democráticas y, gradualmente, fue convirtiéndose en un gobernante marxista-leninista. Al enfermarse Chávez, lo sucedió Nicolás Maduro, formado políticamente en Cuba. Los líderes del Gobierno venezolano hablan de revolución bolivariana, pero esta denominación no tiene sentido histórico. Bolívar nació en 1783 y murió en 1830. Por otro lado, Marx nació en 1818 y publicó su obra cumbre, El Capital, en 1867 (Vol. 1), 1885 y 1894. La proclama del proletariado o manifiesto comunista apareció, por primera vez, en 1848. O sea que toda la base marxista tuvo lugar años después del fallecimiento de Bolívar.

La pregunta sería: si la revolución venezolana o socialismo del siglo XXI tiene base marxista, ¿cómo puede hablarse de revolución bolivariana, cuando Bolívar falleció años antes que surgiera la doctrina marxista? ¿Simón Bolívar conocía el socialismo marxista? Por supuesto que no. Esta filosofía surgió años después del fallecimiento del Libertador, por tanto, hablar de revolución bolivariana para identificar a la revolución venezolana o socialismo del siglo XXI es un absurdo. ¿Por qué, entonces, se usa el término revolución bolivariana? Aquí cada uno puede sacar sus conclusiones, pero pareciera que se está abusando de la historia para vincular a Bolívar con el socialismo. Los que se benefician con esta vinculación lo saben, pero les conviene identificarse con Bolívar, que jamás supo ni pudo saber de la ideología marxista. Todo lo anterior nos enseña que los gobernantes demagogos utilizan lo que les conviene, cuando les conviene.

Se comenta que existe intervención de la inteligencia cubana en el Ejército venezolano. Igualmente, el vínculo ente Cuba y Venezuela es notorio, al extremo de que Chávez decidió morir en Cuba. Ahora, Cuba espera su resurgimiento económico con la ayuda que le dará el imperio y esta ayuda, indirectamente, se convertirá en el talón de Aquiles del régimen venezolano, dirigido por un conductor de autobús.

Hay algo que diferencia también a Cuba de Venezuela, ya que el Gobierno y el Ejército cubano no parecen estar involucrados en el narcotráfico, como sí lo están los de Venezuela. Otra diferencia es que en Cuba la delincuencia común está controlada, mientras que Venezuela se ha constituido en uno de los países con mayor número de homicidios y delincuencia en el mundo. Hay que analizar todo esto en su contexto. No hay duda de que existen vínculos ideológicos entre Cuba y Venezuela, pero lo expresado sugiere que el tiempo se encargará de demostrar las diferencias entre ambas revoluciones; la cubana, que ahora espera la ayuda del imperio, y la venezolana, que parece no darse cuenta de que perderá algún día a su progenitor. ¡Abre los ojos, Nicolás, y bájate del bus, antes de que se queme el motor!