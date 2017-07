Nulo papel de la educación

Por este medio me permito contradecir la opinión generalizada de que el futuro de Panamá está en la mejora de la educación, según la creencia popular.

La educación media va de mal a peor y la superior no está nada mejor. De los 20 mil egresados de las universidades cada año, tan solo 5 mil encuentran trabajo en el mercado local, y no siempre relacionado con sus líneas de estudios. El resto lucha para ubicarse en el mercado informal, como billeteras, motoristas, cajeras, ventas al por menor, servicios en los restaurantes y servicios en general, basta ojear las ofertas de trabajo en los periódicos para confirmar esta postulación.

Docenas de miles esperan por años los nombramientos en Meduca, comenzando tan solo por los puestos en comarcas del país. Lo mismo va con las carreras especializadas, para mencionar tan solo la Universidad Marítima (UMIP) y Columbus, que además de cumplir con el exigente plan académico de cinco años obligan a los egresados a cumplir con las prácticas marítimas de un año por cuenta de los alumnos.

Y así, centenares de alumnos de ambas universidades andan buscando las oportunidades para embarcarse, en general sin éxito, a pesar de que Panamá presume tener la mayor flota mercante del mundo, y con esto, los consulados panameños por años estaban vendiendo por debajo de la mesa las licencias de marinos.

Y a los que les toca la buena suerte, a duras penas consiguen trabajo en la ACP como pasacables.

Los graduados en la línea tecnológica no tienen ningún camino de rosas con la entrada en la ACP si no cuentan con “la palanca”, y las que buscan ubicarse en el ambiente de los medios, primero necesitan una buena pinta y segundo, estar dispuestas a cumplir con los “deseos” de los superiores.

Mientras que el sector bancario está dominado por el personal extranjero, generalmente corrupto, que cuenta con el respaldo de la administración del país (vea los Panamá Papers). Hay más de un par de bancos que fueron a la quiebra y más de un par de banqueros que desaparecieron rápido de este mundo, como del Swiss Bank Corporation y Bolsa de Valores.

Entre tanto, el país está lleno de asesores y consultores generalmente invisibles, los profesores de la Universidad de Panamá con dos o tres puestos de trabajo, además con 400 profesores por encima de 75 años de edad calentando los asientos con 12 horas de asistencia por semana a 50 mil dólares por año.

La Asamblea está llena de “botellas”, comenzando por los suplentes, que cobran viáticos de 3 mil dólares por mes para el pago de almuerzos y la gasolina, que les daría para pagar la gasolina alrededor del mundo en un mes (¡Cómo se burlan de nosotros!).

El desempleo de la juventud es incontrolable al tener ya 250 mil “ninis”, más miles de pandilleros y vienen más. En adición existen los 20 mil encarcelados, muchos enfermos entre otros 20 mil de VIH-sida, y la plaga del libertinaje sexual de los menores de edad con 15 mil nacimientos por año, lo que en conjunto con 15 mil madres menores de edad de estratos populares, sin ningún futuro, nos hace cargar con 30 mil de lastre, que cada año tenemos que pagar con subsidios. En total, cerca de 400 mil desempleados sobre el total disponible de 1 millón y medio de la fuerza laboral en los centros urbanos del país, o sea, 25% del desempleo total.

En conclusión, no vale la pena estudiar y de esto se da cuenta la juventud, ya que la corrupción es enorme, y de esto no nos vamos a liberar por mucho tiempo, tal vez al final del siglo, o sea, en otros 50 años, pero no antes, ¿por qué tan tarde?

Porque necesitaremos un par de generaciones saneadas para salir de esta desgracia. Ojalá esté equivocado, pero algo me dice que no es así.