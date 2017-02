¿Obediencia solitaria o solidaria?

Nuestra propia sensibilidad para el problema de la cultura panameña nos hará sentir, o no, sus contradicciones. La manera de vivir de los panameños, que nos hace desarrollar plenamente nuestras energías y talentos peculiares, también define las aspiraciones y sentimientos y, a la vez, contribuye a nuestro enriquecimiento, como ciudadanos de este maravilloso país. Lo contrario nos daría un pueblo estéril, sin organización creadora, que lo hace menos de lo que debiera ser.

Por eso, falso patriotismo sería aceptar cualquier contradicción dañina que nos defina, como si fuese una trayectoria o degeneración inevitable, esencial para nuestro ser.

Ser puntual, no botar basura en la calle, cumplir con las reglas del tránsito al conducir, hablar sin gritar, trabajar con esmero, no hacer trampa ni aprovecharse del descuido de los demás, respetar los derechos del prójimo, aceptar nuestras responsabilidades, en fin, aspirar a ser ciudadanos ejemplares, como parte de nuestra cultura, pero solo en el exterior (no en Panamá), representa la mayor contradicción que nos afecta actualmente.

Igual ocurriese si solo practicásemos una obediencia solitaria a las reglas del juego, y si los otros jugadores no las respetaran solidariamente, todos por igual. La solidaridad inquebrantable ocupa una de esas cimas espirituales y ejemplares a la que aspiramos ascender, pues solo así, desde esa perspectiva, podemos dar cabida a nuestra genialidad y visualizar la experiencia de ser plenamente panameños. Entonces, ¿cuáles otras contradicciones afectan nuestra cultura?

La falta de solidaridad y la desobediencia popular nos condenan a la improvisación, a tener una cultura que nos es progresiva y que fácilmente descarta lo que se hizo antes; en la que a causa de la discontinuidad, todo esfuerzo necesariamente comienza de cero. Una cultura que, a pesar de sus muchos siglos, es paradójicamente salvaje y arribista.

Ejemplo digno es nuestro sistema de educación pública, en el que cada ministro, al asumir su cargo, ordena un nuevo estudio y plan estratégico para cambiar el modelo educativo; y, por igual, el magisterio unido desobedece todo planteamiento, por viejo o por nuevo que sea; mientras que los padres de familia reaccionan con esa cultura en perpetua lucha con lo elemental y necesario. De forma que, con esa indocilidad, todos descartan la solidaridad. Por eso, en este caso, es una cultura educativa a la que le falta seguridad, firmeza y claridad para asegurar sus conceptos básicos; pero igual podemos replicarlo en las otras manifestaciones culturales panameñas.

La perspectiva épica, desde la cima que se mencionó antes, le dará a nuestra cultura ese valor permanente y solidario, tan necesario para su transmisión a futuras generaciones y para su rol “civilizatorio”, pero sin darle a nuestras costumbres o producción cultural, una valoración normativa que la haga superior o inferior a otras. Esa justa apreciación la darán otros.

Lo importante aquí es la reabsorción de esas contradicciones, en la reminiscencia popular, para hacer de la desobediencia, la insolidaridad y la improvisación, faltas imposibles de tolerar. Nos toca agudizar nuestras sensibilidades culturales para promover sus influjos bienhechores y eliminar todas sus contradicciones dañinas.