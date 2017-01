Los Odebrecht Panamá Papers

En un artículo anterior dije que si había algo que reconocer del actual gobierno era poner a Panamá en la cartelera del desprestigio mundial. Tal vez no ganemos un campeonato mundial de fútbol, pero estamos en el ranking mundial del desprestigio. Desde hace meses, a la constructora Odebrecht, empresa favorita de tres gobiernos en la concesión de multimillonarias obras, se le había señalado como una entidad presuntamente vinculada a sobornos y actos de corrupción en el mundo. Mientras internacionalmente esta noticia retumbaba, en Panamá la sordera de las autoridades era evidentemente inexcusable. Al igual que en la operación Lava Jato, los argumentos, tecnicismos y sofismas del Ministerio Público y la opacidad de la actuación gubernamental, indicaban un especial manejo ante un escándalo de proporciones mundiales. El dique de contención a favor de Odebrech se ha roto y el desaforado cauce de las delaciones de sus más altos funcionarios deja de forma descarnada toda la urdimbre de maquinaciones fraudulentas de corrupción internacional. En Panamá, tres gobiernos han quedado “fascinados” por Odebrech, encanto que no es magia, sino, tal cual sus directores han depuesto, obedece al pago de millones de dólares en coimas y sobornos. Lo moralmente censurable es que este gobierno tome “medidas” ahora, cuando el escándalo toma proporciones impresionantes por la propia aceptación y confesión de los corruptores. El tibio comunicado de la Presidencia, en cuanto a las medidas que dicen tomará con Odebrech, crea más dudas que respuestas. Desde hace meses, las investigaciones internacionales debieron activar las alarmas de las autoridades nacionales, de tal forma que se hubiese encausado una investigación seria e imparcial. No obstante, el propio presidente públicamente hizo apología de Odebrech y de sus actuaciones en Panamá. Tanto en el caso de los Panamá Papers, como el de Odebrech, el gobierno nacional ha esgrimido argumentos inconsistentes para difuminar la responsabilidad que le cabe como mandatario de un pueblo que le confió el poder, no para proteger o encubrir amigos o allegados, si no para defender los derechos de ese pueblo y cumplir la misión de procurar el bienestar general. Si en el caso de Mossack y Fonseca no se ha investigado la posible participación de esta firma en los casos de evasión y lavado de dinero denunciado en otras jurisdicciones, ni mucho menos se le ha enjuiciado, la comunidad mundial les ha castigado moralmente. Antes, lo que era símbolo de prestigio y respeto profesional, hoy es significado de delito y oprobio, llevando a la entidad y a sus asociados a un ostracismo, siendo rechazados por bancos y organizaciones que antes disputaban sus favores. Las autoridades nacionales, tanto en el caso Odebrecht como en el de Mossack y Fonseca están incursas en omisión legal y grave infracción moral, pues judicialmente las normas se pueden manejar e interpretar en beneficio de estas entidades, pero de lo que no escapará el gobierno y lamentablemente nuestro país, es de las sanciones morales que los países serios y responsables nos imputaran, dañando más nuestra lacerada imagen. Es inconcebible que la impunidad se haya institucionalizado como un cáncer en nuestra endeble y maltrecha democracia, pues pareciera que saliendo de una dictadura, hemos caído en otra: la dictadura de una minoría corrupta y concupiscente que desde los más altos cargos gubernamentales no descansa en saciarse a costa de un pueblo indolente, subyugado por la ignorancia. Pero, la historia demuestra que todo esto puede tener un fin.