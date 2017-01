‘Ojo con el exceso en las redes sociales’

Comienza un nuevo año, con nuevas metas, deseos y aspiraciones. ¿Qué nos ha dejado el año viejo? Experiencias, conocimientos, conciencia de que estamos viviendo en un mundo con cambios vertiginosos. Más guerras, más conflictos, un tono menos moderado para dirigirnos a los demás y por supuesto una revolución en las comunicaciones y en particular en las llamadas “redes sociales”.

Las tarjetas de Navidad tal y como las conocíamos cedieron paso a las tarjetas en WhatsApp, a los videos, las fotos y todo lo que signifique instantáneo, automático y de distribución masiva.

Las visitas a las familias y los amigos se quedaron en la tradición. En las pocas reuniones familiares cada uno está más atento a sus aparatos que a sus seres queridos.

Las redes sociales han envuelto nuestras vidas. Las personas van caminando y están conectadas, hablando o escribiendo. En las casas, parques, metros, buses, en cualquier sitio lo más común es ver una persona con un celular comunicándose. ¿Pero qué es lo que comunica? Frases, cadenas, emociones, fotos, videos, contactos, sus movimientos, sus cuentas y mucha información que lo puede colocar en una condición de vulnerabilidad para ataques cibernéticos y hasta el robo de identidad. Lo cierto es que muchos exponen su interioridad en las redes sociales. Les resulta más amigable que conversar directamente, de forma tal que las redes han sustituido la amistad, la confidencialidad y hasta la discreción. Algunos exponen, al amparo de la red, sentimientos que de otra manera no harían, en un intento por ser populares, conocidos o reconocidos. Recordemos que vivimos en sociedades que no dan mucho reconocimiento social y los medios se encargan de dar esos reconocimientos con los comentarios de “me gusta” o “sígueme en las redes”. Así desarrollan confianza, liderazgo, fama y popularidad. ¿Pero a qué precio? ¿Cuántas horas pasan las personas conectadas a sus dispositivos? ¿Son horas productivas o improductivas? El costo es alto si no se toma en cuenta que las redes están aquí para quedarse, pero que su uso debe ser moderado y orientado. Es cierto que la tecnología móvil facilita la vida, el desplazamiento y la comunicación. Tiene un gran valor, pero también puede ser utilizado con fines no lícitos, para degradar, intimidar personas o empresas y para poner en evidencia aspectos privados que pueden poner su vida o la vida de muchos en peligro, como hemos visto recientemente en los actos de horror perpetrados en muchas partes del mundo.

Esta reflexión sobre el uso de las “redes sociales”, es una llamada a la discrecionalidad, a la utilización adecuada de estos instrumentos de comunicación moderna, sin que sustituyan la verdadera esencia de la relación personal, de la amistad, del amor, de la diferencia entre lo público y lo privado y del respeto a la dignidad de la persona humana.

Los principios de año, son momentos especiales, en los que debemos tomar un tiempo para mirar atrás y rescatar lo bueno y para mirar adelante y empezar con nuevos propósitos y renovadas energías.